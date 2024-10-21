Розвідка Британії пояснила, навіщо РФ посилює репресії проти генералів-корупціонерів
У російській армії тривають чистки генералів, яких звинувачують у корупції. Крім того, вони торкнулися міністерства оборони та інших силових відомств
Про це йдеться у зведенні міністерства оборони Великої Британії.
Зазначається, що 7 жовтня 2024 року, за даними російських ЗМІ, прокуратура висунула додаткові звинувачення проти колишнього заступника міністра оборони Тимура Іванова, якому вже висували звинувачення у квітні.
Перша з цих справ стосується розкрадання 200 млн рублів (близько 2 млн доларів) під час закупівлі двох суден для поромної переправи через Керченську протоку, які згодом були пошкоджені під час бойових дій. Друга справа - розкрадання 3 млрд рублів (близько 200 млн доларів) із банку "Інтеркоммерц" при купівлі іноземної валюти.
За даними розвідки Британії, у Москві продовжують накопичуватись звинувачення проти колишніх високопоставлених військових чиновників. Це відбувається в рамках найбільшого переслідування високопосадовців нижче за рівень виконавчої влади або уряду.
Російські ЗМІ також повідомляють, що 8 чиновників, що мають генеральські звання, були звільнені з таких відомств, як слідчий комітет, міністерство з надзвичайних ситуацій та федеральна служба виконання покарань. Там припускають, що це пов'язано з обвинуваченнями в корупції.
"Якщо це правда, це може бути потенційним індикатором того, що репресії проти корупції виходять за межі їхньої колишньої вузької спрямованості на оборонний сектор", - наголосили у британському міноборони.
- Зокрема, нагадаємо, наприкінці травня у Росії затримали начальника головного управління зв’язку генерал-лейтенанта Вадима Шамаріна, він також є заступником начальника генштабу РФ Герасимова. Його арештували за хабарництво.
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