Розвідка Британії пояснила, навіщо РФ посилює репресії проти генералів-корупціонерів

Про це йдеться у зведенні міністерства оборони Великої Британії.

Зазначається, що 7 жовтня 2024 року, за даними російських ЗМІ, прокуратура висунула додаткові звинувачення проти колишнього заступника міністра оборони Тимура Іванова, якому вже висували звинувачення у квітні.

Перша з цих справ стосується розкрадання 200 млн рублів (близько 2 млн доларів) під час закупівлі двох суден для поромної переправи через Керченську протоку, які згодом були пошкоджені під час бойових дій. Друга справа - розкрадання 3 млрд рублів (близько 200 млн доларів) із банку "Інтеркоммерц" при купівлі іноземної валюти.

За даними розвідки Британії, у Москві продовжують накопичуватись звинувачення проти колишніх високопоставлених військових чиновників. Це відбувається в рамках найбільшого переслідування високопосадовців нижче за рівень виконавчої влади або уряду.

Російські ЗМІ також повідомляють, що 8 чиновників, що мають генеральські звання, були звільнені з таких відомств, як слідчий комітет, міністерство з надзвичайних ситуацій та федеральна служба виконання покарань. Там припускають, що це пов'язано з обвинуваченнями в корупції.

"Якщо це правда, це може бути потенційним індикатором того, що репресії проти корупції виходять за межі їхньої колишньої вузької спрямованості на оборонний сектор", - наголосили у британському міноборони.