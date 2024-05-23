У Росії затримали заступника Герасимова: його арештували за хабарництво
У Росії затримали начальника головного управління зв’язку генерал-лейтенанта Вадима Шамаріна, він також є заступником начальника генштабу РФ Герасимова. Його арештували за хабарництво
Про це повідомляє "Комерсант" із посиланням на джерело у правоохоронних органах.
Зазначається, що у кримінальній справі про ймовірні махінації у Шамаріна пройшов обшук. За його результатами начальника головного управління зв’язку доставили на допит до головного військового слідчого управління Слідкому РФ.
"Справа розглядається у 235-му гарнізонному військовому суді. Як і у випадку з заарештованим раніше у справі про шахрайство генералом Іваном Поповим, на сайті суду 22 травня з'явилася картка справи, в якій ідеться про арешт особи з прихованими даними", - написано в повідомленні.
Пізніше у виданні повідомили, що Шамаріна арештували за хабар в особливо великому розмірі.
"235-й гарнізонний військовий суд повідомив, що начальника головного управління зв'язку ЗС РФ генерала Вадима Шамаріна заарештовано на два місяці у справі про отримання хабаря в особливо великому розмірі (ч. 6 ст. 290 КК РФ). За цією статтею йому загрожує до 15 років позбавлення волі", - зазначають у ЗМІ.
- 1 травня повідомлялось, що корупція у російському міністерстві оборони була одним із чинників низької ефективності Росії, особливо на початку повномасштабного вторгнення в Україну
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