У Росії затримали заступника Герасимова: його арештували за хабарництво

Про це повідомляє "Комерсант" із посиланням на джерело у правоохоронних органах.

Зазначається, що у кримінальній справі про ймовірні махінації у Шамаріна пройшов обшук. За його результатами начальника головного управління зв’язку доставили на допит до головного військового слідчого управління Слідкому РФ.

"Справа розглядається у 235-му гарнізонному військовому суді. Як і у випадку з заарештованим раніше у справі про шахрайство генералом Іваном Поповим, на сайті суду 22 травня з'явилася картка справи, в якій ідеться про арешт особи з прихованими даними", - написано в повідомленні.

Пізніше у виданні повідомили, що Шамаріна арештували за хабар в особливо великому розмірі.

"235-й гарнізонний військовий суд повідомив, що начальника головного управління зв'язку ЗС РФ генерала Вадима Шамаріна заарештовано на два місяці у справі про отримання хабаря в особливо великому розмірі (ч. 6 ст. 290 КК РФ). За цією статтею йому загрожує до 15 років позбавлення волі", - зазначають у ЗМІ.