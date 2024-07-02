Розвідка Британії пояснила, навіщо Росія відправляє тисячі мігрантів на війну проти України

Про це йдеться у зведенні міністерства оборони Великої Британії.

Під час виступу на петербурзькому міжнародному юридичному форумі 27 червня голова слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін заявив, що влада країни виявила 30 тисяч мігрантів, які нещодавно стали російськими громадянами і не перебувають на військовому обліку.

Бастрикін також похвалився, що 10 тисяч із них уже відправлено до України. За словами росіянина, ці мігранти будуть рити окопи та виконувати інші обов'язки у тилових районах.

Російські незалежні ЗМІ раніше повідомляли, що силовики проводять кампанію юридичного переслідування щодо мігрантів, особливо з Центральної Азії, у спробі спонукати їх вступити на службу до російської армії в обмін на громадянство або уникнути арешту за надуманими звинуваченнями.

"Ймовірно, це ще один винахідливий спосіб стимулювати набір в армію, одночасно намагаючись обмежити вплив на ті частини російського населення, які мають більшу політичну активність", - припускають у розвідці Британії.