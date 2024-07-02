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Війна з Росією: хроніка
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Розвідка Британії пояснила, навіщо Росія відправляє тисячі мігрантів на війну проти України

2 липня, 2024 вiвторок
13:20
Війна з Росією

Російська влада відправляє на війну проти України тисячі мігрантів з Центральної Азії, щоб не брати до армії людей, які мають більшу політичну активність

Зміст

Про це йдеться у зведенні міністерства оборони Великої Британії.

Під час виступу на петербурзькому міжнародному юридичному форумі 27 червня голова слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін заявив, що влада країни виявила 30 тисяч мігрантів, які нещодавно стали російськими громадянами і не перебувають на військовому обліку.

Бастрикін також похвалився, що 10 тисяч із них уже відправлено до України. За словами росіянина, ці мігранти будуть рити окопи та виконувати інші обов'язки у тилових районах.

Російські незалежні ЗМІ раніше повідомляли, що силовики проводять кампанію юридичного переслідування щодо мігрантів, особливо з Центральної Азії, у спробі спонукати їх вступити на службу до російської армії в обмін на громадянство або уникнути арешту за надуманими звинуваченнями.

"Ймовірно, це ще один винахідливий спосіб стимулювати набір в армію, одночасно намагаючись обмежити вплив на ті частини російського населення, які мають більшу політичну активність", - припускають у розвідці Британії.

  • Нещодавно європейські чиновники заявили, що Кремль змусив тисячі мігрантів та іноземних студентів воювати разом з російськими військами у війні проти України, зокрема підсиливши наступ на Харківщині.
Теги:
Росія
російська армія
окупанти
Велика Британiя
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