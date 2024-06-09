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Росія змусила тисячі мігрантів та іноземних студентів воювати проти України, - Bloomberg

9 червня, 2024 неділя
11:55
Війна з Росією окупанти

Європейські чиновники кажуть, що Кремль змусив тисячі мігрантів та іноземних студентів воювати разом з російськими військами у війні проти України, зокрема підсиливши наступ на Харківщині

Зміст

Про це повідомляє Bloomberg.

За словами офіційних осіб, використовуючи тактику, вперше застосовану "вагнерівцями", російські чиновники все частіше погрожували не продовжувати візи африканським студентам і працівникам, якщо вони не погодяться приєднатися до російської армії на війні проти України.

Один з європейських чиновників зауважив, що деякі африканці, які перебували в Росії з робочими візами, були затримані та змушені обрати між депортацією чи бойовими діями. Деяким із цих людей вдалося підкупити чиновників, щоб вони залишилися в країні та все одно уникали військової служби, сказав чиновник.

Інший європейський чиновник сказав, що російська практика посилати мігрантів і студентів на війну під примусом почалась ще з початку повномасштабного вторгнення. Ці війська зазнають особливо високого рівня втрат, тому що вони часто розгортаються в ризикованих наступальних маневрах для захисту більш навчених підрозділів, додав чиновник. Речниця російського МЗС не відповіла на електронний лист із проханням прокоментувати цю інформацію.

Видання нагадує з посиланням на українську розвідку, що Росія бере участь у глобальній кампанії вербування іноземних найманців щонайменше у 21 країні, включаючи кілька країн Африки. Кампанії найму в армію пропонують вигідні бонуси та зарплати для тих, хто приєднається як солдат за контрактом. Вербувальники також націлювалися на мігрантів і студентів, які раніше шукали роботу в Росії, і в деяких випадках заманювали інших обіцянками прибуткової роботи, перш ніж змусити їх навчатися та відправляти на фронт.

"Здатність Росії мобілізувати значно більшу кількість військ може стати значущим фактором у війні, оскільки президент Володимир Путін прагне отримати вигоду від зміни імпульсу цього року", - пише Bloomberg.

  • Російська пропаганда запустила нову ІПСО з постановочним відео, на якому буцімто українські військові розстрілюють африканських найманців.
Теги:
Україна
Росія
військові
російська армія
Африка
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