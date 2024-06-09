Росія змусила тисячі мігрантів та іноземних студентів воювати проти України, - Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg.

За словами офіційних осіб, використовуючи тактику, вперше застосовану "вагнерівцями", російські чиновники все частіше погрожували не продовжувати візи африканським студентам і працівникам, якщо вони не погодяться приєднатися до російської армії на війні проти України.

Один з європейських чиновників зауважив, що деякі африканці, які перебували в Росії з робочими візами, були затримані та змушені обрати між депортацією чи бойовими діями. Деяким із цих людей вдалося підкупити чиновників, щоб вони залишилися в країні та все одно уникали військової служби, сказав чиновник.

Інший європейський чиновник сказав, що російська практика посилати мігрантів і студентів на війну під примусом почалась ще з початку повномасштабного вторгнення. Ці війська зазнають особливо високого рівня втрат, тому що вони часто розгортаються в ризикованих наступальних маневрах для захисту більш навчених підрозділів, додав чиновник. Речниця російського МЗС не відповіла на електронний лист із проханням прокоментувати цю інформацію.

Видання нагадує з посиланням на українську розвідку, що Росія бере участь у глобальній кампанії вербування іноземних найманців щонайменше у 21 країні, включаючи кілька країн Африки. Кампанії найму в армію пропонують вигідні бонуси та зарплати для тих, хто приєднається як солдат за контрактом. Вербувальники також націлювалися на мігрантів і студентів, які раніше шукали роботу в Росії, і в деяких випадках заманювали інших обіцянками прибуткової роботи, перш ніж змусити їх навчатися та відправляти на фронт.

"Здатність Росії мобілізувати значно більшу кількість військ може стати значущим фактором у війні, оскільки президент Володимир Путін прагне отримати вигоду від зміни імпульсу цього року", - пише Bloomberg.