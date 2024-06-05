"Українці розстріляли найманців з Африки": роспропаганда запустила ІПСО з постановочним відео

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

На постановочному відео, яке зняли у дуже темному приміщенні, можна побачити "українських військових" та чотирьох чоловіків, що стоять на колінах біля стіни.

"Голос, що буцімто належить українському військовому, на чию нагрудну камеру зняте відео, з російським акцентом звинувачує африканців у дезертирстві, після чого "розстрілює їх". Прикметно, що "розстрілювані" стоять перед цегляною стіною, від якої мали б рикошетити кулі, що було б небезпечно для "розстрілювачів", - пишуть у ЦПД.

Це відео є черговим фейком, які зараз активно продукує роспропаганда у співпраці зі студією "Крилья" (прим. - пов‘язана з російським міноборони).

"Також над таким контентом працюють підрядники, дотичні до "новоросія тб", а розгонку забезпечують агентства, які взаємодіють з ГРУ РФ", - додали у Центрі протидії дезінформації.