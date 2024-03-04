Розвідка Британії проаналізувала, як лютневі атаки РФ вплинули на роботу енергосистеми України

Про це йдеться у звіті міністерства оборони Великої Британії.

Зазначається, що у лютому 2024 року Росія завдавала ударів за допомогою безпілотників по українській інфраструктурі, включаючи електроенергетику.

У британській розвідці наголошують, що українські сили ППО збивали дрони, але удари окупантів, швидше за все, завдали шкоди українським електростанціям та електричним підстанціям, зокрема в Донецьку, Дніпрі та заході, аж до Львова.

За даними міноборони Британії, російські атаки, ймовірно, здійснювалися за допомогою комбінації дронів-камікадзе, ракетних систем класу "земля-земля" та звичайної реактивної артилерії, а не засобів російської авіації дальньої дії, як це спостерігалося у 2022 та 2023 роках.

"Цілком ймовірно, що Росія спробувала атакувати регіональні енергетичні об'єкти, щоб погіршити промисловість в Україні. Попри ці атаки, електромережа України підтримує стабільну роботу", - підкреслюють у розвідці Британії.