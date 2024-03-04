Розвідка Британії проаналізувала, як лютневі атаки РФ вплинули на роботу енергосистеми України
Протягом лютого 2024 року Росія намагалася атакувати українські регіональні енергетичні об'єкти. Попри це Україні вдалося підтримувати стабільну роботу енергосистеми
Про це йдеться у звіті міністерства оборони Великої Британії.
Зазначається, що у лютому 2024 року Росія завдавала ударів за допомогою безпілотників по українській інфраструктурі, включаючи електроенергетику.
У британській розвідці наголошують, що українські сили ППО збивали дрони, але удари окупантів, швидше за все, завдали шкоди українським електростанціям та електричним підстанціям, зокрема в Донецьку, Дніпрі та заході, аж до Львова.
За даними міноборони Британії, російські атаки, ймовірно, здійснювалися за допомогою комбінації дронів-камікадзе, ракетних систем класу "земля-земля" та звичайної реактивної артилерії, а не засобів російської авіації дальньої дії, як це спостерігалося у 2022 та 2023 роках.
"Цілком ймовірно, що Росія спробувала атакувати регіональні енергетичні об'єкти, щоб погіршити промисловість в Україні. Попри ці атаки, електромережа України підтримує стабільну роботу", - підкреслюють у розвідці Британії.
- 22 лютого російська армія завдала удару по ТЕС у Кураховому Донецької області, внаслідок чого пошкоджено обладнання, постраждали 9 співробітників.
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