Розвідка показала відео, де невідомі завдають пошкоджень залізниці в РФ
Головне управління розвідки МО повідомило, що українські партизани на території Росії здійснили чергову диверсію на залізничних ділянках
Про це йдеться у повідомленні у телеграм.
"Невідомі противники путінського режиму вкотре спалили декілька релейних шаф на залізниці та інших об’єктах, які використовуються для логістики окупаційних терористичних військ", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що це відбулося у Саратові, Ярославлі та Дзержинську Ніжегородської області РФ.
У результаті дій українських партизанів рух на вказаних залізничних ділянках центральної частини Росії був паралізований.
- Раніше у британській розвідці повідомляли, що російські окупанти використовують залізничну мережу у своїй логістиці для переміщення живої сили та зброї, тому залізниця є однією з головних цілей для ударів зі сторони України.
- Через сімнадцять місяців після того, як стало відомо про перші інциденти, саботаж російських залізниць антивоєнними активістами продовжує становити серйозну проблему для російської влади.
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