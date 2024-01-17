Розвідка показала відео, де невідомі завдають пошкоджень залізниці в РФ

Про це йдеться у повідомленні у телеграм.

"Невідомі противники путінського режиму вкотре спалили декілька релейних шаф на залізниці та інших об’єктах, які використовуються для логістики окупаційних терористичних військ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це відбулося у Саратові, Ярославлі та Дзержинську Ніжегородської області РФ.

У результаті дій українських партизанів рух на вказаних залізничних ділянках центральної частини Росії був паралізований.