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Головна Війна з Росією Саботаж антивоєнних активістів на залізницях РФ становить серйозну проблему для Кремля, - британська розвідка

Саботаж антивоєнних активістів на залізницях РФ становить серйозну проблему для Кремля, - британська розвідка

8 листопада, 2023 середа
11:50
Війна з Росією москва, кремль

Через сімнадцять місяців після того, як стало відомо про перші інциденти, саботаж російських залізниць антивоєнними активістами продовжує становити серйозну проблему для російської влади

Про це йдеться у звіті міністерства оборони Великої Британії.

За даними дослідження російського ЗМІ "Медіазона", станом на жовтень 2023 року з моменту вторгнення до суду дійшло 76 справ про саботаж на залізницях РФ. До кримінальної відповідальності притягнули щонайменше 137 людей, прич ому переважна більшість з них - віком до 24 років.

У британській розвідці наголосили, що від початку 2023 року на ключових об’єктах залізничної інфраструктури росіяни встановили спеціальні вивіски, на яких вказувалося, що за кримінальним кодексом РФ диверсія може каратися аж до довічного ув’язнення.

Експерти зазначають, що військове матеріально-технічне забезпечення Росії, включаючи забезпечення війни в Україні, як і раніше залежить від 33 000 км залізничної лінії країни.

"Оскільки в Росії заборонені практично всі методи відкритого інакомислення, саботаж продовжує звертатися до меншості молодих людей як метод протесту проти "спеціальної військової операції", - йдеться у зведенні міноборони Британії.

  • Раніше у британській розвідці повідомляли, що російські окупанти використовують залізничну мережу у своїй логістиці для переміщення живої сили та зброї, тому залізниця є однією з головних цілей для ударів зі сторони України.
Росія
Велика Британiя
акції протестів
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