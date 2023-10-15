Британська розвідка пояснила, чому залізнична мережа окупантів є однією з головних цілей для ударів України

Про це йдеться у звіті міністерства оборони Великої Британії.

"Залізнична логістика продовжує залишатися життєво важливим компонентом у підтримці вторгнення Росії. Росія використовує свої залізничні мережі для переміщення боєприпасів, бронетехніки, палива та особового складу в Україну", - зазначають у розвідці.



При цьому залізниця залишається вразливою для артилерії, ракет та диверсій з української сторони.



У міноборони Британії додали, що у попередніх конфліктах виснаження залізничного транспорту вимагало "цілеспрямованої, тривалої та повторюваної" атаки повітряних або наземних сил.

За даними британської розвідки, РФ продовжує підтримувати та вдосконалювати залізницю в Україні, зокрема будує нову гілку до Маріуполя. Це, ймовірно, може прискорити логістику на Запорізький напрямок фронту. Для будівництва Росія використовує цивільних підрядників і техніку.

"Нова лінійка (біля Маріуполя, - ред.) входить в умовну номенклатуру українських високоточних ударних систем великої дальності", - наголошують у розвідці.