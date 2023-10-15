Британська розвідка пояснила, чому залізнична мережа окупантів є однією з головних цілей для ударів України
Російські окупанти використовують залізничну мережу у своїй логістиці для переміщення живої сили та зброї, тому залізниця є однією з головних цілей для ударів зі сторони України
Про це йдеться у звіті міністерства оборони Великої Британії.
"Залізнична логістика продовжує залишатися життєво важливим компонентом у підтримці вторгнення Росії. Росія використовує свої залізничні мережі для переміщення боєприпасів, бронетехніки, палива та особового складу в Україну", - зазначають у розвідці.
При цьому залізниця залишається вразливою для артилерії, ракет та диверсій з української сторони.
У міноборони Британії додали, що у попередніх конфліктах виснаження залізничного транспорту вимагало "цілеспрямованої, тривалої та повторюваної" атаки повітряних або наземних сил.
За даними британської розвідки, РФ продовжує підтримувати та вдосконалювати залізницю в Україні, зокрема будує нову гілку до Маріуполя. Це, ймовірно, може прискорити логістику на Запорізький напрямок фронту. Для будівництва Росія використовує цивільних підрядників і техніку.
"Нова лінійка (біля Маріуполя, - ред.) входить в умовну номенклатуру українських високоточних ударних систем великої дальності", - наголошують у розвідці.
- 27 вересня радника мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що російські окупанти намагаються побудувати пряме залізничне сполучення між РФ та тимчасово окупованими містами Донеччини - Маріуполем, Волновахою і Донецьком.
- Згодом у Defence Express припустили, що окупантів не врятує будівництво залізничного сполучення між РФ та тимчасово окупованим півднем України, бо їм вдасться побудувати лише ізольовані залізничні острови.
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