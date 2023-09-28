У Defence Express розказали, як будівництво Росією залізниці на тимчасово окупованому півдні вплине на хід війни

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Якщо говорити про історію, що росіяни зібралися будувати якусь залізницю на тимчасово окупованому півдні України, то там треба зазначити два моменти. Російські залізничні війська – це дуже потужна інженерна складова, тому що до повномасштабного вторгнення в особовому складі у них налічувалося 40 тисяч. Вони мають техніку, щоб відносно швидко будувати військово-польові залізниці. Це достатньо кваліфіковані люди, які, на жаль, змогли довести до ладу ті залізниці, які армія РФ спочатку пошкодила на тимчасово окупованих територіях України", - зазначив експерт Defence Express.

Іван Киричевський додав, що міністр оборони РФ Шойгу залучав військових фахівців до прокладки другої колії БАМу (Байкало-Амурська магістраль – ред.).

"Те, що окупанти зможуть побудувати нову залізничну магістраль дистанцією 50 км, а ще й залізничний міст через річку Кальміус, то тут не доводиться сумніватися. Питання – скільки часу їм на це знадобиться? Орієнтовно - може кілька місяців, але хто знає, раптом вони прискоряться. Якщо оцінювати вплив цього будівництва на перебіг подій на півдні, то тут нам панікувати зарано", - зауважив військовий аналітик.

Киричевський нагадав, що за інформацією від радника мера Маріуполя Петра Андрющенка відомо, що залізниця з Таганрога має бути встик між Маріуполем та Волновахою, тобто про альтернативу Кримському мосту говорити завчасно.



"Якщо брати контекст наступу ЗСУ, то він спрямований на перерізання коридору від окупованого Донбасу на Крим. А найбільш вразлива ділянка цього коридору, зокрема залізничного, як раз йде по магістралі Волноваха, Комиш-Зоря, Пологи й далі на Мелітополь. І наш рух на Токмак спрямований на те, щоб брати під щільніший вогневий контроль цю ділянку по магістралі. Тобто росіяни хочуть собі спростити логістику до Маріуполя, але не вирішують питання, як їм зробити дубль по логістиці від Маріуполя, Волновахи й на Мелітополь. Таким чином виходить, що окупанти можуть зробити два ізольовані логістичні острови: перший – Крим і Мелітополь, а другий – Таганрог, Маріуполь і Волноваха. Але це все одно не вирішить проблему їхньої логістики, бо ЗСУ зможуть перерізати цей коридор з Донбасу на Крим. Тобто окупанти зможуть створити нам капості та неприємні речі, а десь їх це все рівно не врятує", - резюмував пан Іван.