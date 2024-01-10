Салліван обговорив підтримку України з очільником Офісу нацбезпеки Південної Кореї
Радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван разом зі своїм колегою з Південної Кореї Чаном Ходжином обговорили підтримку України у війні з Росією
Про це йдеться у заяві Білого дому.
Зазначається, що лідери встигли обговорити події, які пов'язані з КНДР, зокрема посилення військової співпраці з Росією та її провокаційні дії вздовж демілітаризованої зони.
"Двоє офіційних осіб найрішучіше засудили передачу КНДР балістичних ракет Росії та використання Росією цих ракет проти України", - йдеться у повідомленні.
Вони зазначили, що передача та використання цієї зброї збільшує страждання українського народу, порушує численні резолюції Ради Безпеки ООН, підриває глобальний режим нерозповсюдження та має значні наслідки для безпеки Європи, Корейського півострова та Індії.
- Нещодавно представники Білого дому зустрілися з керівниками венчурних, технологічних та оборонних компаній, щоб обговорити доступ України до інноваційного американського обладнання.
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