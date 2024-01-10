Салліван обговорив підтримку України з очільником Офісу нацбезпеки Південної Кореї

Про це йдеться у заяві Білого дому.

Зазначається, що лідери встигли обговорити події, які пов'язані з КНДР, зокрема посилення військової співпраці з Росією та її провокаційні дії вздовж демілітаризованої зони.

"Двоє офіційних осіб найрішучіше засудили передачу КНДР балістичних ракет Росії та використання Росією цих ракет проти України", - йдеться у повідомленні.

Вони зазначили, що передача та використання цієї зброї збільшує страждання українського народу, порушує численні резолюції Ради Безпеки ООН, підриває глобальний режим нерозповсюдження та має значні наслідки для безпеки Європи, Корейського півострова та Індії.