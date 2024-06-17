Саміт Групи Семи і Саміт миру: КБФ проведе спеціальну подію за участю послів G7
У середу, 19 червня, Київський Безпековий Форум проведе спеціальну подію, присвячену Самітам Групи Семи і Миру, за участю послів держав-членів G7 в Україні.
Еспресо - інформаційний партнер події.
Зустріч лідерів Групи Семи відбулася в Італії 13-15 червня, а Саміт Миру пройшов 15-16 червня у Швейцарії. У центрі уваги публічної дискусії КБФ будуть рішення, прийняті на обох міжнародних заходах, а також практичні кроки для зміцнення світової солідарності з Україною і подолання російської агресії.
На запрошення Голови КБФ, прем’єр-міністра України у 2014-16 роках Арсенія Яценюка учасниками розмови, зокрема, стануть Посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс, Посол Канади Наталка Цмоць, Посол Франції Гаель Весьєр, Посол Європейського Союзу Катаріна Матернова та інші дипломати й політики. Модератор події – директор КБФ Данило Лубківський.
Пряма трансляція розпочнеться 19 червня, о 19:00, на ресурсах КБФ і медіапартнерів:
Facebook КБФ
Сайті КБФ
YouTube Фонду «Відкрий Україну»
YouTube Арсенія Яценюка
Facebook Арсенія Яценюка
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