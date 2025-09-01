СБУ повідомила про заочну підозру Кадирову
Служба безпеки зібрала нові докази воєнних злочинів голови чеченської республіки РФ Рамзана Кадирова, який причетний до жорстокого поводження з українськими військовополоненими, зокрема за розстріл українських полонених та використання їх як "живий щит" для окупантів. Йому заочно оголошено про підозру
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
За матеріалами справи, під час виступу перед російськими пропагандистами фігурант заявив, що дав вказівку своїм "підлеглим" не брати в полон українських військових, а розстрілювати їх на полі бою.
Розпорядження Кадирова було "адресовано" командирам чеченських бойовиків, які воюють у лавах окупаційних угруповань РФ проти України.
Також він розпорядився відправити українських полонених, яких утримують на території Чечні, на дахи військових об’єктів у Грозному. Таким чином Кадиров пропонував використовувати ув’язнених комбатантів як "живий щит" проти дронових атак з боку Сил оборони.
"Такі заяви фігуранта є порушенням законів і звичаїв війни, що застосовуються у збройних конфліктах відповідно до норм Римського статуту Міжнародного кримінального суду", - наголосили в українській спецслужбі.
На підставі нових доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Кадирову про підозру за ч. 1 ст. 438 КК України (воєнні злочини).
У СБУ нагадали, що у серпні 2022 року слідство СБУ кваліфікувало дії фігуранта як підготовку та ведення агресивної війни, її виправдовування та посягання на територіальну цілісність України.
Наразі тривають комплексні заходи, щоб притягнути фігуранта до відповідальності за злочини проти нашої держави та її громадян.
- Глава Чечні Рамзан Кадиров прокоментував чутки про свою відставку, заявивши, що сам просить про своє звільнення.
