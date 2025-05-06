Кадиров заявив, що просить свого звільнення з посади очільника Чечні

Його слова цитує "Коммерсант".

Кадиров висловив сподівання, що його прохання підтримають.

"Я теж чув ці чутки. Пишуть всяке різне. Я, навпаки, сам прошу, аби мене звільнили з посади. В іншого (глави, - ред.) будуть свої ініціативи, своє бачення", - сказав він.