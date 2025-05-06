Кадиров заявив, що просить свого звільнення з посади очільника Чечні
Глава Чечні Рамзан Кадиров прокоментував чутки про свою відставку, заявивши, що сам просить про своє звільнення
Його слова цитує "Коммерсант".
Кадиров висловив сподівання, що його прохання підтримають.
"Я теж чув ці чутки. Пишуть всяке різне. Я, навпаки, сам прошу, аби мене звільнили з посади. В іншого (глави, - ред.) будуть свої ініціативи, своє бачення", - сказав він.
- Напередодні ЗМІ писали, що стан здоровʼя очільника Чечні Рамзана Кадирова погіршується, що активізувало сценарій зміни влади. Зокрема, чеченський лідер розглядає на свою посаду ще 17-річного сина Адама.
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