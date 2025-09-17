СБУ затримала подружжя, яке встановлювало камери з віддаленим доступом для коригування ударів РФ по Києву

Про це повідомляє СБУ.

22-річний полтавчанин та його 19-річна дружина шукали легких заробітків у телеграм-каналах. Як встановило розслідування, переважну більшість відеопасток фігуранти облаштували на вікнах верхніх поверхів багатоквартирних будинків у Київській та Чернігівській областях.

За допомогою відеопристроїв окупанти сподівалися відстежувати ракетно-дронові обстріли у режимі онлайн. Зокрема, рашистів цікавили координати, з яких працює українська ППО.

Для облаштування відеопасток агенти за гроші ФСБ орендували помешкання, куди потім в’їжджали із придбаною відеоапаратурою.

Після вербування агенти "гастролювали" по різних містах північних регіонів України, де підшукували оселі поблизу військових об’єктів та критичної інфраструктури.

Так, наприклад, окрім квартир фігуранти встановлювали камери біля вузлових станцій Укрзалізниці та магістральних колій.

Контррозвідники СБУ завчасно викрили агентурну пару і провели заходи з убезпечення відповідних локацій.

На фінальному етапі спецоперації обох фігурантів затримали на гарячому, коли вони встановлювали відеокамеру в квартирі неподалік оборонного об’єкта.

Слідчі СБУ повідомили їм про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб.

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.