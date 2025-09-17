Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією СБУ затримала подружжя, яке встановлювало камери з віддаленим доступом для коригування ударів РФ по Києву

СБУ затримала подружжя, яке встановлювало камери з віддаленим доступом для коригування ударів РФ по Києву

Дар'я Тарасова
17 вересня, 2025 середа
11:46
Війна з Росією

Контррозвідка СБУ затримала двох агентів ФСБ, які коригували повітряні удари РФ по Києву, встановлюючи 4G-камери з віддаленим доступом для окупантів

Зміст

Про це повідомляє СБУ.

22-річний полтавчанин та його 19-річна дружина шукали легких заробітків у телеграм-каналах. Як встановило розслідування, переважну більшість відеопасток фігуранти облаштували на вікнах верхніх поверхів багатоквартирних будинків у Київській та Чернігівській областях.

За допомогою відеопристроїв окупанти сподівалися відстежувати ракетно-дронові обстріли у режимі онлайн. Зокрема, рашистів цікавили координати, з яких працює українська ППО.

Для облаштування відеопасток агенти за гроші ФСБ орендували помешкання, куди потім в’їжджали із придбаною відеоапаратурою.

Після вербування агенти "гастролювали" по різних містах північних регіонів України, де підшукували оселі поблизу військових об’єктів та критичної інфраструктури.

Так, наприклад, окрім квартир фігуранти встановлювали камери біля вузлових станцій Укрзалізниці та магістральних колій.

Контррозвідники СБУ завчасно викрили агентурну пару і провели заходи з убезпечення відповідних локацій.

На фінальному етапі спецоперації обох фігурантів затримали на гарячому, коли вони встановлювали відеокамеру в квартирі неподалік оборонного об’єкта.

Слідчі СБУ повідомили їм про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб.
Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

 

Теги:
Новини
Кримінал
СБУ
Київщина
ФСБ
Чернігівщина
окупанти
державна зрада
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, середа
17 вересня
12:43
Рада ухвалила в цілому закон про військового омбудсмана
12:34
Литва прапор
У Литві на кордоні з РФ відкрили першу школу, де дітей та дорослих навчають керувати дронами
12:20
Ексклюзив
Сі Цзіньпін в США
Кращого часу для Китаю може й не бути, щоб стати геополітичним лідером світу, - експерт Несвітайлов
12:10
Роберта Мецола
Мецола оголосила про відкриття постійного представництва Європарламенту в Україні
11:56
Оновлено
Роберта Мецола та Руслан Стефанчук
"Ми продовжимо рухатися геть від російського газу та нафти": очільниця Європарламенту Мецола прибула до Києва та виступила у ВР
11:37
Ексклюзив
Наслідки атаки на Запоріжжя 26 липня
Ворог обстрілював Запоріжжя з РСЗВ вже досить давно, - волонтер Лишенко
11:34
Енергетика, споживання електроенергії
Споживання електроенергії зросло через хмарну погоду: ситуація в енергосистемі 17 вересня
11:24
Огляд
Ціни на пальне, АЗС
Бензин, цигарки та солодкі напої: які товари можуть подорожчати у 2026 році через нові податки
11:01
Аналітика
FPV-дрон
Як Україні розумно продати західним партнерам інноваційні рішення в   “оборонці”
10:59
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 17 вересня: гривня послабшала щодо євро
10:22
сили ППО
ППО вночі 17 вересня знешкодила 136 БПЛА зі 174
10:17
Бруну Лаже, Бенфіка - Карабах
Ліга чемпіонів: "Бенфіка" після ганебної поразки від "Карабаха" звільнила головного тренера
10:07
ЗАЕС
МАГАТЕ зафіксувало обстріли поблизу Запорізької АЕС: піднявся чорний дим
10:07
Ексклюзив
Жодних штурмів кордону на виїзд з країни чоловіків до 22 років немає, - ДПСУ
09:43
Ексклюзив
окупанти, оркі, російські солдати
Ворог створює передумови для наступальних дій на Харківщині, - командир батальйону БпЛА 72-ї ОМБр Назаренко
09:23
Оновлено
Атака РФ 17 вересня: на Черкащині є пошкодження критичної інфраструктури, на Кіровоградщині спалахнули пожежі, затримується низка поїздів Укрзалізниці
09:20
Партизани "Атеш" пошкодили залізничний вузол під Єкатеринбургом, через який РФ постачала на фронт бронетехніку та пальне
08:49
Урсула фон дер Ляєн
Фон дер Ляєн провела розмову з Трампом і анонсувала 19-й пакет санкцій проти РФ: він націлений на криптовалюту й енергетику
08:16
Інфографіка
Динамо, УПЛ
Кубок України: результати та розклад матчів 1/16 фіналу
08:15
Оновлено
За минулу добу на фронті відбулося 183 бої, на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 60 атак РФ
07:42
Трамп на даху
Трамп прилетів до Британії: протестувальники висвітили на Віндзорському замку проєкції його фото з Епштейном
07:16
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 1020 солдатів, 5 танків і 36 артсистем
06:42
OPINION
Трамп знову говорить про те, що Зеленському доведеться піти на угоду
06:41
Німеччина уряд
Німеччина посилила візовий контроль для громадян Росії
05:49
Прапор США
США підтвердили, що їхні військові спостерігали за навчаннями "Захід-2025" у Білорусі
01:09
Володимир Зеленський
"Питання зараз адресоване Росії": Зеленський висловив готовність зустрітися з Путіним і Трампом без будь-яких умов
00:10
Оновлено
Бенфіка, Георгій Судаков
Ліга чемпіонів: "Бенфіка" програла "Карабаху", "Ювентус та "Боруссія" забили 8 голів, результати інших матчів 1-го туру
2025, вiвторок
16 вересня
23:20
на фото президент України Володимир Зеленський
"РФ планує ще дві важкі наступальні кампанії": Зеленський підкреслив, що Україні необхідна підтримка партнерів аби витримати наступ
22:20
Христя Фріланд
Міністерка транспорту Канади Христя Фріланд йде з уряду і може стати спецпредставницею з питань відбудови України
21:56
Ексклюзив
Трамп на даху
"Це тактика Трампа": дипломат Огризко пояснив, про яку угоду говорить президент США
21:40
Огляд
Єдиний український Ан-70 тепер у Польщі: що це за літак і чому його передислокували
21:40
Американська зброя для України
США схвалили перші пакети військової допомоги для України в межах ініціативи PURL, - Reuters
20:50
дрони
Українська компанія Swarmer залучила $15 млн на розвиток роїв дронів
20:45
Олександр Лукашенко
Лукашенко помилував 25 осіб, зокрема засуджених за "екстремістські злочини"
20:17
Ексклюзив
газогін "Сила Сибіру"
Росія може повністю компенсувати втрату ринку ЄС: експерт Саркіц про будівництво газопроводу від РФ до КНР "Сила Сибіру-2"
20:10
У Києві вшанували пам'ять Георгія Ґонґадзе: 25 років після вбивства
19:15
Зеленський прийняв вірчі грамоти від послів Кіпру, Латвії та Пакистану
19:10
Огляд
Ядерна безпека
Ядерна спадщина Донбасу: як радянський експеримент на шахті "Юнком" став екологічною бомбою уповільненої дії
19:02
Ексклюзив
Компанія відкрита для сірих та контрабандних схем: експерт Гардус про наслідки зняття санкцій з BELAVIA
18:44
Лукашенко приймає парад у Мінську (вечір 9 травня 2025 року)
Лукашенко каже, що Білорусь не причетна до дронів у Польщі та Литві
Більше новин
Про нас

