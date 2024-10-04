Сербія не блокує роспропаганду RT: "Репортери без кордонів" просять ЄС вжити заходів

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

"Репортери без кордонів" (RSF) називають RT "фабрикою брехні Володимира Путіна" та стверджують, що ЄС має вжити таких заходів, оскільки місцева філія RT Balkan використовує свій офіс у Белграді, щоб "адаптувати наративи Кремля" та транслювати пропаганду всією південно-східною Європою.

В Сербії, яка не приєдналася до санкцій ЄС проти RT, хоча є кандидатом на членство в ЄС, російські ЗМІ працюють безперешкодно, повідомляє RSF.

Голова офісу RSF у справах ЄС і Балкан Павол Салаї розповів в інтерв’ю "Радіо Свобода", що організація закликає блок і його країни-члени розв'язати цю проблему під час переговорів із Сербією про членство в ЄС. За його словами, RSF порушить це питання через свої канали зв’язку з Єврокомісією та державами-членами.

Дослідники RSF дослідили діяльність RT у Сербії та заявили, що завдяки RT Balkan воєнна пропаганда Кремля "квітне в межах ЄС".

Салаї підкреслив в інтерв’ю Радіо Свобода, що дії Сербії суперечать її бажанню стати членом ЄС: "Вступ до ЄС означає дотримання певних правил, і вони включають узгодження з безпекою та зовнішньою політикою ЄС. І тут ситуація зрозуміла. Сербія не дотримується цього правила. І тому ми сказали, що інституції ЄС, країни-члени в переговорах повинні нести відповідальність".

За даними RSF, існує кілька причин, чому RT вибрала Сербію своїм балканським офісом. Зазначається, що однією з них є давні відносини між Росією та Сербією та спільна культура слов’янської спадщини та православного християнства.

RT Balkan "адаптував кремлівський наратив до дуже сприйнятливої місцевої аудиторії, що дозволило йому легше поширюватися в регіоні", йдеться в повідомленні RSF.

"Мабуть, ніде в світі на нас не чекали з таким нетерпінням, як тут", – заявила головна редакторка RT Маргарита Симоньян у пресрелізі, опублікованому під час запуску RT Balkan у листопаді 2022 року.

Дослідження, проведене RSF, свідчить, що, хоча RT Balkan не має телевізійного каналу, його сайт залишається основною платформою для відеоконтенту. У RSF заявили, що редактори та колумністи RT Balkan "діють більше як інфлюенсери, ніж журналісти".