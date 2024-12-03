Що відбуватиметься на кожному з етапів реформи ВЛК: пояснення Міноборони

Про це вона сказала в етері телеканалу "Еспресо".

"Мета реформи ВЛК – позбутися недосконалостей, бюрократичних перепон, зайвих черг старої системи, побудувати новий цифровий підхід, який буде простим, зручним і прозорим для людей. Уся реформа поділена на три етапи", - зазначила Черногоренко.

За словами заступника міністра оборони України з питань цифрового розвитку, на першому етапі реформи планується запровадити важливу зміну - громадяни зможуть отримувати направлення на проходження військово-лікарняної комісії (ВЛК) через мобільний застосунок Резерв+. Надалі рішення ВЛК буде оформлюватися в цифровому форматі. Це дозволить уникнути необхідності відвідувати територіальні центри комплектування (ТЦК). Реалізація цього етапу запланована до 28 лютого 2025 року.

"Далі реалізовуватиметься наступний етап, який буде здійснюватися разом з Міністерством охорони здоров'я, оскільки ми спрощуємо вхідну та вихідну точки проходження ВЛК. Це будуть глобальні зміни в системі ВЛК. Ми ділимо всі рішення на медичні, і саме медичне рішення можна буде отримати в будь-якому цивільному закладі, який зручний для людини. Тобто, отримати медичний огляд, оформити його в цифровому вигляді й більше не стояти в чергах під військово-лікарськими комісіями", - пояснила Черногоренко.

Заступник міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації також додала, що до кінця лютого 2025 року направлення будуть доступні в електронному вигляді, що зніме напруження і необхідність йти в ТЦК для отримання направлення на ВЛК, а також зробить рішення ВЛК цифровим. До літа 2025 року реалізуємо можливість проходити медичний огляд у будь-якому цивільному закладі нашої країни. Тобто фактично це спростить роботу як військово-лікарських комісій, так і візити наших громадян для проходження медичного огляду.

"До кінця 2025 року ми масштабуємо цей підхід. Для приймання в медичних закладах будуть доступні абсолютно всі заклади охорони здоров'я. Весь процес обміну даними займатиме кілька хвилин", - резюмувала Черногоренко.