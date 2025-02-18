"Щоб зупинити окупанта, необхідні дві речі": командир 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" про Куп'янщину

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Наразі ворог активно намагається навести переправи для того, щоб забезпечити своє угруповання і живу силу, яка перебуває на правобережжі в районі Новомлинська та Дворічної. Щоб забезпечувати їх боєприпасами, провізією, а також мати можливість посилити угрупування ствольною артилерією, а також легкоброньованою та броньованою технікою", - пояснив Федоренко.

За словами командира 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес", наразі тривають бої, щоб не дати противнику можливості наростити спроможності щодо організації переправи, а також вживаються заходи для стримування ворога.

"Для того, щоб зупинити окупанта, необхідні дві речі. Перша – це єдність української нації й стала підтримка ЗСУ, тому що саме це забезпечує ресурс, необхідний для ведення бойових дій. І друге – це люди, зокрема в Силах оборони, тому що за кожною гарматою, снайперською гвинтівкою чи дроном стоїть жива людина, яка мотивована, навчена виконувати необхідні бойові завдання. І все, що відділяє противника від порогу ваших будинків – це представники Сил оборони", - наголосив Федоренко.