"Щоб зупинити окупанта, необхідні дві речі": командир 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" про Куп'янщину
Командир 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко зазначив, що на Куп'янщині тривають бої, щоб не дати противнику наростити спроможності щодо організації переправи
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Наразі ворог активно намагається навести переправи для того, щоб забезпечити своє угруповання і живу силу, яка перебуває на правобережжі в районі Новомлинська та Дворічної. Щоб забезпечувати їх боєприпасами, провізією, а також мати можливість посилити угрупування ствольною артилерією, а також легкоброньованою та броньованою технікою", - пояснив Федоренко.
За словами командира 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес", наразі тривають бої, щоб не дати противнику можливості наростити спроможності щодо організації переправи, а також вживаються заходи для стримування ворога.
"Для того, щоб зупинити окупанта, необхідні дві речі. Перша – це єдність української нації й стала підтримка ЗСУ, тому що саме це забезпечує ресурс, необхідний для ведення бойових дій. І друге – це люди, зокрема в Силах оборони, тому що за кожною гарматою, снайперською гвинтівкою чи дроном стоїть жива людина, яка мотивована, навчена виконувати необхідні бойові завдання. І все, що відділяє противника від порогу ваших будинків – це представники Сил оборони", - наголосив Федоренко.
- 17 лютого на російсько-українському фронті сталося 139 бойових зіткнень. Сили оборони зупинили 55 ворожих штурмів на Покровському напрямку і 23 - на Новопавлівському.
- Начальник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Беседін зазначив, що ворог постійно обстрілює місто з усіх видів озброєння.
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