Ситуація дуже важка, ворог близько, - начальник Куп'янської МВА Беседін

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Наразі дуже важка й критична ситуація. Це стосується лінії фронту, безпекової ситуації, соціальної й критичної інфраструктури. Крім безпекової ситуації, зараз дошкуляють погодні умови. Наші комунальні служби 24/7 борються за рятування багатоквартирних будинків, оскільки велика кількість людей відсутня. Є перемерзання системи всередині будинків", - наголосив Беседін.

За словами начальника Куп'янської міської військової адміністрації, ворог постійно обстрілює місто з усіх видів озброєння. Ворог дуже близько по всій лінії фронту, і з півночі, і з півдня.

"Окупанти намагаються наступати, застосовуючи БПЛА. Відбуваються постійні удари, які, на жаль, контролюють логістичні шляхи та ускладнюють забезпечення життєдіяльності громади", - додав Беседін.