Ситуація дуже важка, ворог близько, - начальник Куп'янської МВА Беседін
Начальник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Беседін зазначив, що ворог постійно обстрілює місто з усіх видів озброєння
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Наразі дуже важка й критична ситуація. Це стосується лінії фронту, безпекової ситуації, соціальної й критичної інфраструктури. Крім безпекової ситуації, зараз дошкуляють погодні умови. Наші комунальні служби 24/7 борються за рятування багатоквартирних будинків, оскільки велика кількість людей відсутня. Є перемерзання системи всередині будинків", - наголосив Беседін.
За словами начальника Куп'янської міської військової адміністрації, ворог постійно обстрілює місто з усіх видів озброєння. Ворог дуже близько по всій лінії фронту, і з півночі, і з півдня.
"Окупанти намагаються наступати, застосовуючи БПЛА. Відбуваються постійні удари, які, на жаль, контролюють логістичні шляхи та ускладнюють забезпечення життєдіяльності громади", - додав Беседін.
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