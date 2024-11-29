Сибіга та Блінкен обговорили зміцнення повітряного щита України

Про це Сибіга написав у соцмережі Х.

Глава українського МЗС обговорив із Блінкеном кроки щодо зміцнення оборонних можливостей Києва, а також повітряного щита й енергетичної стійкості.

"Провів розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкеном, щоб поінформувати його про наслідки посилення повітряного терору з боку Росії проти цивільного населення, критичної інфраструктури, електромереж та ядерної енергетики України", - повідомив Сибіга.

I spoke with @SecBlinken to inform him about the consequences of Russia's increased air terror on civilians, critical infrastructure, the power grid, and the nuclear energy system. We discussed steps to strengthen Ukraine’s defense capabilities, air shield, and energy resilience. — Andrii Sybiha ???????? (@andrii_sybiha) November 29, 2024