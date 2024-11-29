Сибіга та Блінкен обговорили зміцнення повітряного щита України
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, у якій поінформував про наслідки ударів РФ по Україні
Про це Сибіга написав у соцмережі Х.
Глава українського МЗС обговорив із Блінкеном кроки щодо зміцнення оборонних можливостей Києва, а також повітряного щита й енергетичної стійкості.
"Провів розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкеном, щоб поінформувати його про наслідки посилення повітряного терору з боку Росії проти цивільного населення, критичної інфраструктури, електромереж та ядерної енергетики України", - повідомив Сибіга.
- 16 жовтня Сибіга поговорив із Блінкеном щодо стратегічного партнерства країн та координації позицій напередодні великих міжнародних подій.
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