Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією "Сигнал, що з Росією вирішили закінчувати": дипломат Огризко про пакет допомоги від США
Ексклюзив

"Сигнал, що з Росією вирішили закінчувати": дипломат Огризко про пакет допомоги від США

22 квітня, 2024 понедiлок
21:38
Війна з Росією Джо Байден

Дипломат Володимир Огризко вважає, що в адміністрації президента Джо Байдена нарешті перемогло крило, яке підтримує поразку Росії у війні з Україною

Таку думку він вислови в етері Еспресо

"Хоча американська допомога й трішки запізніла, втім, це серйозний сигнал про те, що в Білому домі перемогли сили, які вирішили закінчувати з цією недоімперією. Бо ракети ATACMS, які США доставлять в Україну, будуть знищувати росіян не тільки на тимчасово окупованих територіях, а й поза ними. Тому, якщо цих ракет буде достатньо, то можна говорити про злам ситуації на лінії фронту. Також варто додати до цього й підсилення нашої системи ППО, яке має надійти від наших партнерів протягом наступних місяців. Все це створить передумови для того, щоб повністю зламати ситуацію на полі бою на користь України", - пояснив Огризко.

Дипломат зауважив, що Україні варто далі працювати з нашими партнерами, щоб унеможливити великі паузи у наданні допомоги.

"Втім, після того, як в США проголосували за надання Україні допомоги, потрібно далі працювати, щоб таких пауз не було. Це кропітка робота, але потрібно себе убезпечити вже зараз. Для цього потрібно прописати чіткі й конкретні зобовʼязання з боку США у наші двосторонній угоді. Теж саме слід вимагати прописати й в інших безпекових угодах наших партнерів", - додав він.

  • У суботу, 20 квітня 2024 року, палата представників конгресу США провела історичне голосування, під час якого погодила пакет допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню у розмірі 95 млрд доларів.
Теги:
Україна
Росія
ЗСУ
Джо Байден
США
зброя для України
Читайте також:
Ілон Маск
22 квітня, 2024 понедiлок
"Діти гинуть в окопах від артилерії чи кулеметів": Маск прокоментував схвалення допомоги Україні Палатою представників США. В ОП відреагували
на фото: Майк Джонсон
20 квітня, 2024 субота
Спікер Джонсон після схвального голосування за допомогу Україні змусив конгресменів сховати українські прапорці
Ілля Євлаш
21 квітня, 2024 неділя
Повітряні сили назвали найбільш незахищені від російських атак області України
Київ
+10°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.6
    Купівля 39.6
    Продаж 40.1
  • EUR
    Купівля 42.27
    Продаж 43.04
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
22 квітня
21:48
Оновлено
До Києва прибула двопартійна делегація конгресу США
"Народ України розраховував на рішення про допомогу": Зеленський зустрівся з двопартійною делегацією конгресу США
21:36
Вибух
Росія вдарила по селищу на Харківщині: поранено волонтерку
21:25
В Україні запрацював координаційний центр інтегрованого управління кордонами
Один із критеріїв вступу до ЄС: в Україні запрацював координаційний центр інтегрованого управління кордоном
21:20
Ексклюзив
Севастополь. Крим
ЗСУ розпочали перший етап операції з деокупації Криму, - військовий експерт Снєгирьов
21:07
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Нарешті США мають представити стратегію перемоги України над РФ. Колонка Сергія Згурця
20:50
Оновлено
Росія вдарила по телевежі у Харкові: є перебої із сигналом ТБ
РФ ударила по телевежі в Харкові: звідки отримувати інформацію, якщо зник сигнал
20:37
Булінг
У Києві школяра побили однолітки: дитину прооперували, Лубінець звернувся до поліції та РДА
20:15
Шахтар - Марсель
Який вигляд має турнірна таблиця УПЛ після 25-го туру
20:14
Ексклюзив
путін
Чому РФ де-факто здала свого "історичного союзника" Вірменію: пояснює експерт-міжнародник Данилов
20:10
Володимир Зеленський
"У разі схвалення сенатом негайно підпише закон": Зеленський провів телефонну розмову з Байденом
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 789-го дня війни: Данія повідомила, коли передасть винищувачі F-16, ЗСУ знищили понад 600 безпілотників за добу
20:00
OPINION
Ігор Гулик
Як Джонсон будив у Конгресі дух Рейгана
19:55
"Динамо" - "Полісся" 3:0 (21 квітня 2024 року)
УПЛ: "Шахтар" переграв "Зорю" та зберіг відрив від "Динамо": результати усіх матчів 25-го туру
19:36
Ігор Коломойський, суд
Суд залишив під вартою Коломойського та зменшив суму застави
19:35
Оновлено
Прапор Словаччини
Словаки зібрали на снаряди для України понад €3 млн після відмови уряду долучитись до чеської ініціативи
19:30
ЗСУ
Протягом доби Сили оборони відбили 53 ворожі атаки. Найбільше - на Лиманському напрямку
19:17
окупанти гармата
Росіяни обстріляли Красногорівку на Донеччині: вбили жінку, пошкодили 3 багатоповерхівки
19:07
росія прапор занепад
Росіяни змушують власників магазинів на ТОТ Запорізької області вивішувати триколори
18:56
Жозеп Боррель
Боррель розповів, коли Україна може отримати перші поставки боєприпасів у межах чеської ініціативи
18:47
Володимир Зеленський
Зеленський пояснив, чому не вірить у реалізацію ініціативи Макрона про "олімпійське перемир'я"
18:34
Mavic 3, Морська піхота, ЗСУ, українські військові
Міноборони закупило для ЗСУ 4 тис. дронів DJI Mavic
18:32
Філіп Хрговіч та Чжан Чжилей (праворуч)
"Давайте просто молитися": Усику знайшли суперника на випадок зриву бою з Ф'юрі
18:31
Президент України Володимир Зеленський
Нове покоління розуміється на технологіях: Зеленський пояснив зниження призовного віку в Україні
18:10
Українські фільми "Уроки толерантності" та "Назавжди-Назавжди" покажуть у Польщі
18:06
Вагнерівці навчають білоруських курсантів стрільби, - Спротив
18:02
OPINION
Мирослав Гай
ШІ як інструмент депутінізації
17:51
Зеленський на Ставці доручив підготувати всеохопний план із захисту цивільної інфраструктури від атак РФ
17:49
На фото: Річард Нельсон
Американський режисер Річард Нельсон у травні представить виставу в Театрі на Подолі
17:36
Поблизу Херсона ЗСУ знищили ворожий склад боєприпасів, окупанти тікають в паніці
Військові підрозділи ППО РФ позбавляють премій за нездатність відбити повітряні атаки України, - Атеш
17:30
Ексклюзив
ЗСУ війна фронт
"Армії РФ в місті немає": оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" про ситуацію в Часовому Яру
17:19
Оновлено
кримінал
Обом підозрюваним у вбивстві поліцейського на Вінниччині обрали запобіжний захід
17:18
хакер
"Петиції про присвоєння "Героя України": користувачів WhatsApp попередили про шахрайську схему викрадення акаунтів
17:11
Прем'єр-міністр Папуа-Нової Гвінеї Джеймс Марапе
Прем'єр Папуа Нової Гвінеї обурився через припущення Байдена, що його дядько міг стати жертвою канібалів у Океанії
17:05
На фото: Арчі Мур з Австралії отримав "Золотого лева" Венеційської бієнале
Венеційська бієнале визнала найкращим павільйон Австралії з генеалогічним деревом на 65 тис. років
17:01
Оксана Жолнович
Ринок праці потребує 6 млн робочих рук: міністерка соцполітики Жолнович заявила, що в Україні пенсіонерів більше, ніж платників податків
16:43
Енді Стоун
У Росії заочно засудили пресекретаря Meta Стоуна через "виправдання тероризму"
16:37
Рамштайн
Наступна зустріч у форматі "Рамштайн" відбудеться 26 квітня
16:36
OPINION
Пилип Духлій
Викладач ніколи не виграє конкуренцію у смартфона на уроці
16:23
ЗРК Patriot
Швеція розглядає можливість передачі Україні систем ППО Patriot
16:15
на Вінниччині прощаються із поліцейським
На Вінниччині поховали убитого 20-річного поліцейського Максима Зарецького
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV