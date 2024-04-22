"Сигнал, що з Росією вирішили закінчувати": дипломат Огризко про пакет допомоги від США
Дипломат Володимир Огризко вважає, що в адміністрації президента Джо Байдена нарешті перемогло крило, яке підтримує поразку Росії у війні з Україною
Таку думку він вислови в етері Еспресо
"Хоча американська допомога й трішки запізніла, втім, це серйозний сигнал про те, що в Білому домі перемогли сили, які вирішили закінчувати з цією недоімперією. Бо ракети ATACMS, які США доставлять в Україну, будуть знищувати росіян не тільки на тимчасово окупованих територіях, а й поза ними. Тому, якщо цих ракет буде достатньо, то можна говорити про злам ситуації на лінії фронту. Також варто додати до цього й підсилення нашої системи ППО, яке має надійти від наших партнерів протягом наступних місяців. Все це створить передумови для того, щоб повністю зламати ситуацію на полі бою на користь України", - пояснив Огризко.
Дипломат зауважив, що Україні варто далі працювати з нашими партнерами, щоб унеможливити великі паузи у наданні допомоги.
"Втім, після того, як в США проголосували за надання Україні допомоги, потрібно далі працювати, щоб таких пауз не було. Це кропітка робота, але потрібно себе убезпечити вже зараз. Для цього потрібно прописати чіткі й конкретні зобовʼязання з боку США у наші двосторонній угоді. Теж саме слід вимагати прописати й в інших безпекових угодах наших партнерів", - додав він.
- У суботу, 20 квітня 2024 року, палата представників конгресу США провела історичне голосування, під час якого погодила пакет допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню у розмірі 95 млрд доларів.
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