Сили оборони повною мірою зупинили просування ворога на Куп'янському напрямку, - комбат 92-ї ОШБр Федоренко

Про це повідомив командир Батальйону ударних БпАК "АХІЛЛЕС" 92-ої окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко в етері телеканалу "Еспресо".

"В Куп’янську ситуація виглядає наступним чином. Противник сконцентрував значну кількість сил та засобів для вчинення ударних штурмових дій. За попередній період ворог мав незначні тактичні успіхи на полі бою. Але на поточний момент, за рахунок об’єднаної роботи бригад, що тримають відтинок, спеціальних груп та інших представників Сил оборони, за моїм переконанням, вдалося повною мірою зупинити просування ворога", - зазначив він.

Триває системна робота щодо максимального знищення, з метою повної мінімізації можливості противника до вчинення ударно-штурмових дій.

"Працюємо над знищенням ударно-штурмового потенціалу. Це важливе завдання, щоб противник не міг нарощувати той успіх, який мав попередньо. За останній період успіхів противника на полі бою також немає. Триває важка, системна, цілодобова робота Сил оборони", - додав комбат 92-ї ОШБр.