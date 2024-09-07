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За добу на фронті сталося 187 боєзіткнень: ворог атакує на 12 напрямках

Світлана Кравченко
7 вересня, 2024 субота
08:32
Війна з Росією ЗСУ

Протягом минулої доби на фронті було зафіксовано 187 бойових зіткнень. Найактивніше російські окупанти наступали на Покровському та Курахівському напрямках

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Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 08:00 7 вересня.

Протягом минулої доби зафіксовано 187 бойових зіткнень. Найактивніше ворог наступав на Покровському та Курахівському напрямках.

За уточненою інформацією, за вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетних удари із застосуванням шести ракет, а також 74 авіаудари, скинувши 87 КАБів. Крім цього, здійснив понад 4200 обстрілів, з них 129 - із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів у районах населених пунктів, зокрема, Бездрик, Малушине, Юнаківка, Бояро-Лежачі, Ямпіль та Рівне Сумської області; Малі Проходи, Попівка, Петропавлівка Харківської області; Стельмахівка Луганської області; Торецьк, Дружба, Олександропіль, Покровськ, Новодмитрівка, Єлезаветівка, Богоявленка Донецької області; Гуляйполе, Мала Токмачка Запорізької області; Бургунка, Тягинка, Садове, Одрадокам’янка, Раківка та Козацьке Херсонської області.

Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 15 ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника, а також уразили пункт управління, два пункти управління БпЛА, дві артилерійські системи та один інший важливий об’єкт ворога.

Ситуація по напрямках

На Харківському напрямку точилося шість боїв. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Вовчанська та Липців.

На Куп’янському напрямку відбулося 27 боєзіткнень, зокрема, біля Синьківки, Глушківки, Андріївки, Берестового та Стельмахівки.

На Лиманському напрямку, за уточненою інформацією, ворог атакував 17 разів неподалік Новоєгорівки, Дружелюбівки, Чернещини, Тернів, Торського, Діброви та Макіївки.

На Сіверському напрямку відбулося п’ять бойових зіткнень. Українські захисники відбивали штурмові дії російських загарбників поблизу Верхньокам’янського та Спірного.

На Краматорському напрямку точилося вісім боїв у районах Григорівки, Часового Яру та Андріївки.

На Торецькому напрямку росіяни атакували 10 разів неподалік Торецька, Неліпівки та Нью-Йорка.

На Покровському напрямку наші захисники відбили 49 ворожих штурмових дій в районах населених пунктів Суха Балка, Олександропіль, Зелене Поле, Воздвиженка, Новотроїцьке, Гродівка, Новогродівка та Михайлівка. Найбільша концентрація атак була поблизу Новогродівки, Гродівки та Михайлівки.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбивали 46 атак противника біля Красногорівки, Костянтинівки та Георгіївки.

На Времівському напрямку ворог дев’ять разів наступав у бік Водяного та Старомайорська.

На Оріхівському напрямку російські війська здійснили один штурм позицій українських підрозділів поблизу Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку противник зазнав поразки, дев’ять разів атакуючи оборонні рубежі українців.

На Гуляйпільському напрямку обстановка без особливих змін.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога - не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів з території РФ.

Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам відчутних втрат в живій силі та техніці, виснажуючи ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

  • За минулу добу, 6 вересня, на російсько-українському фронті окупаційні війська втратили десятки одиниць своєї техніки, а також 1270 військових.
Теги:
військові
російська армія
ЗСУ
окупанти
Військові новини
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