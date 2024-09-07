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Танк, 29 артсистем і 1270 окупантів: що втратила армія РФ за добу на фронті
За минулу добу, 6 вересня, на російсько-українському фронті окупаційні війська втратили десятки одиниць своєї техніки, а також 1270 військових
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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.09.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 623 990 (+1270) осіб,
- танків ‒ 8632 (+1) од,
- бойових броньованих машин ‒ 16 878 (+0) од,
- артилерійських систем – 17 774 (+29) од,
- РСЗВ – 1178 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 942 (+1) од,
- літаків – 368 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14 784 (+52),
- крилаті ракети ‒ 2588 (+1),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 24 171 (+55) од,
- спеціальна техніка ‒ 3037 (+0) од.
Дані уточнюються.
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