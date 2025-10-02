Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Сили оборони розсікли "Добропільський виступ" противника, - Сирський

Сили оборони розсікли "Добропільський виступ" противника, - Сирський

Катерина Ганжа
2 жовтня, 2025 четвер
00:58
Війна з Росією

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський здійснив поїздку на Добропільський напрямок. Він заявив, що Сили оборони України розсікли так званий "Добропільський виступ" противника

Зміст

Про це головком повідомив у Facebook. 

"Здійснив ще одну поїздку у війська на Добропільському напрямку, де триває наша контрнаступальна операція. Із командирами військових частин Збройних Сил та Національної гвардії України проаналізував хід виконання визначених завдань. Конкретизував завдання з урахуванням актуальної ситуації та наголосив на важливості збереження життя наших воїнів", - зазначив Сирський. 

фото: Олександр Сирський

За його словами, Сили оборони України розсікли так званий "Добропільський виступ" противника та роблять усе, аби завдати російським окупантам максимальних втрат.

Головком відмітив, що за минулу добу було відновлено контроль ще над 2,2 кв. км української території. Також проведено ударно-пошукові дії для знищення ворога на території 3 кв. км Покровського району Донецької області. Українські штурмові підрозділи на окремих напрямках просунулись від 100 м до 1400 м.

"У ході бойових дій тут ліквідовані 52 окупанти, а загальні втрати противника за добу склали 80 осіб. Загалом за час контрнаступальної операції в Покровському районі звільнено 177,8 кв. км, зачищено від диверсантів 198,9 кв. км", - додав Сирський.

За його інформацією, загальні втрати російських окупантів на Добропільському напрямку на ранок 1 жовтня становлять близько 3320 осіб, із них безповоротні – 1864. 

"Загарбники втратили 971 одиницю озброєнь і військової техніки, з них: танків – 14, бойових броньованих машин – 38, артсистем – 202, РСЗВ – 5, автотехніки – 453, мотоциклів і квадроциклів – 61, спеціальної техніки – 1, БПЛА – 197", - додав головком.

Також у ході поїздки  Сирський провів робочу зустріч із начальником Донецької ОВА, під час якої порушувалися питання пов'язані із забезпеченням ведення бойових дій та оборони населених пунктів області та антидроновим обладнанням дорожньої інфраструктури.

  • Наприкінці вересня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомляв, що за менш ніж 2 місяці українські військові уразили на території Росії 85 важливих обʼєктів, 33 з яких – це воєнні цілі. 
