Україна уразила 85 важливих обʼєктів на території РФ менше ніж за два місяці, - Сирський

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, передає Інтерфакс-Україна.

"Лише за неповні два місяці уражено 85 важливих об’єктів на території ворога. Із них 33 – воєнні цілі: бази, склади, арсенали, аеродроми, авіація на стоянках. Ще 52 – це об’єкти воєнно-промислового комплексу: підприємства, що виготовляють зброю, боєприпаси, бойові частини, двигуни, ракетне паливо, дрони – все те, що щоденно використовується проти нас", – розповів він.

Головком також наголосив на ефективності програми DeepStrike, яку, зокрема, високо оцінили партнери Києва.

"Результати вам відомі. Це – паливна криза на території Росії, яка безпосередньо впливає на логістику та забезпечення її армії. Можливості воєнно-промислового комплексу противника істотно знижено – і ми бачимо це на полі бою. Це змусило російський флот ховатися на базі в Новоросійську і виходити лише на короткий термін – для ракетних ударів – і далі знову повертається до укриттів. Це також змусило противника відтягнути тактичну авіацію на значні відстані від лінії фронту", – зауважив Сирський.