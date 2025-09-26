Україна уразила 85 важливих обʼєктів на території РФ менше ніж за два місяці, - Сирський
За менш ніж 2 місяці українські військові уразили на території Росії 85 важливих обʼєктів, 33 з яких – це воєнні цілі
Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, передає Інтерфакс-Україна.
"Лише за неповні два місяці уражено 85 важливих об’єктів на території ворога. Із них 33 – воєнні цілі: бази, склади, арсенали, аеродроми, авіація на стоянках. Ще 52 – це об’єкти воєнно-промислового комплексу: підприємства, що виготовляють зброю, боєприпаси, бойові частини, двигуни, ракетне паливо, дрони – все те, що щоденно використовується проти нас", – розповів він.
Головком також наголосив на ефективності програми DeepStrike, яку, зокрема, високо оцінили партнери Києва.
"Результати вам відомі. Це – паливна криза на території Росії, яка безпосередньо впливає на логістику та забезпечення її армії. Можливості воєнно-промислового комплексу противника істотно знижено – і ми бачимо це на полі бою. Це змусило російський флот ховатися на базі в Новоросійську і виходити лише на короткий термін – для ракетних ударів – і далі знову повертається до укриттів. Це також змусило противника відтягнути тактичну авіацію на значні відстані від лінії фронту", – зауважив Сирський.
- Водночас Сирський повідомив про створення нового роду військ у Повітряних силах ЗСУ.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.24 Купівля 41.24Продаж 41.7
- EUR Купівля 48.27Продаж 48.91
- Актуальне
- Важливе