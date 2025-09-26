"Ми вже в процесі": Сирський повідомив про створення нового роду військ у Повітряних силах ЗСУ
У Повітряних силах Збройних Сил України створюється новий рід військ – безпілотні системи протиповітряної оборони
Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, передає Інтерфакс-Україна.
"Захист мирних жителів, захист критичних об’єктів та інфраструктури від повітряних атак ворога – це перший пріоритет і для уряду й президента, і для Сил оборони. Для того, щоб вирішити це питання, поряд із збільшенням кількості комплексів протиповітряної оборони, ми розвиваємо й інші напрямки, які дають ефективність у боротьбі з засобами повітряного нападу противника. Ми вже в процесі створення нового роду військ у наших Повітряних силах – це безпілотні системи протиповітряної оборони", - зазначив Сирський.
Він пояснив, що маються на увазі дрони-перехоплювачі вітчизняного та іноземного виробництва, які, за словами головкома, знищують "шахеди" з високою ефективністю – 70% і більше.
"Тому створюються і нарощуються підрозділи, оснащені цими дронами-перехоплювачами, і командування, яке буде займатися саме цими дронами. Ми вже їх застосовуємо, збільшуємо кількість (радіолокаційних) станцій, нарощуємо чисельність, проводимо підготовку персоналу. Цей процес у розпалі, якщо можна так сказати", - додав Сирський.
Про нарощення кількості бойових гелікоптерів
Він також відмітив, що розвиваються й інші напрямки. Зокрема, нарощується кількість бойових гелікоптерів, які також показують високу ефективність у боротьбі з дронами.
"В залежності від погоди, наші вертольоти інколи збивають до 40% дронів на своїх ділянках. Тому ми цей напрямок також масштабуємо. Ці вертольоти потрібно оснащувати спеціальними системами, які дозволяють бачити противника – вдень, вночі, в різних погодних умовах, у тепловізійному й інфрачервоному режимах", - розповів головком.
Про легкомоторну авіацію
Іншим важливим напрямком, за словами Сирського, є легкомоторна авіація з кулеметними установками.
"Вона також засвідчує свою ефективність у боротьбі з "шахедами". Ми вивчаємо питання придбання спеціалізованих легкомоторних літаків з цією метою”, - додав він.
Посилення засобів РЕБ
Крім того, продовжується робота з нарощення кількості і якості засобів електронної боротьби.
"Наша задача – забезпечити три-, чотирикратне перекриття об’єктів (засобами РЕБ). Усе, що є для нарощення нашого радіолокаційного поля, ми використовуємо, інтегруємо все в єдину систему. У нас є системи автоматизованого управління. Створюються рубежі перехоплення. Зокрема дрони починають перехоплюватися вже на першому рубежі, щойно вони перетинають лінію бойового зіткнення", - наголосив головком.
- Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомляв, що протягом серпня 2025 року українські дрони уразили понад 60 тисяч цілей. Найбільша частка знищеної ворожої техніки і живої сили припадає на дрони-камікадзе та ударні бомбери.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.24 Купівля 41.24Продаж 41.7
- EUR Купівля 48.27Продаж 48.91
- Актуальне
- Важливе