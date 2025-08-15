Сили оборони відкинули росіян поблизу Добропілля
Станом на п’ятницю, 15 серпня, українські військові просунулися на кількох напрямках у Донецькій області, відтіснивши російські підрозділи від низки населених пунктів поблизу Добропілля
Про це повідомляє інформаційний OSINT-проєкт DeepState.
"Сили Оборони України відкинули ворога поблизу Рубіжного, Золотого Колодязя, Веселого, Вільного, Шахового, Никанорівки та Сухецького", - йдеться в повідомленні.
фото: скриншот
Заява 1-го корпусу НГУ "Азов"
Протягом останніх трьох діб підрозділи 1-го корпусу Національної гвардії України "Азов" успішно зупинили просування противника на Покровському напрямку.
"В результаті пошуково-ударних дій зачищено наступні населені пункти: Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе, Золотий Колодязь", - йдеться в повідомленні.
В ході активних бойових дій ворог зазнав значних втрат у живій силі:
- безповоротні втрати – 271
- санітарні втрати – 101
- полон - 13
Окрім цього, ворог втратив значну кількість техніки та озброєння, зокрема:
- 1 танк
- 2 бойові броньовані машини
- 37 одиниць авто та мототехніки
- 3 гармати
Наразі тривають стабілізаційні заходи на Добропільському напрямку.
- Станом на ранок 15 серпня російська армія просунулася у трьох населених пунктах у напрямку адміністративного кордону Дніпропетровської області.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.09 Купівля 41.09Продаж 41.62
- EUR Купівля 47.97Продаж 48.65
- Актуальне
- Важливе