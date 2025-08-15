Росіяни просунулися на кількох ділянках у напрямку адмінкордону Дніпровщини, - DeepState
Станом на ранок 15 серпня російська армія просунулася у трьох населених пунктах у напрямку адміністративного кордону Дніпропетровської області
Про це повідомляє інформаційний OSINT-проєкт DeepState.
"Ворог просунувся поблизу Олексіївки, Зеленого Поля та в Темирівці", - йдеться у повідомленні.
- Російська окупаційна армія станом на четвер, 14 серпня, просунулася біля кількох населених пунктів у трьох областях.
- Біла Церква
