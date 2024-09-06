Сили оборони відновили позиції у Нью-Йорку на Донеччині, - DeepState
У четвер, 5 вересня, стало відомо, що українські воїни відновили позиції у Нью-Йорку Донецької області
Про це DeepState пише у Telegram.
За інформацією OSINT-аналітиків, на Донеччині українські військові відновили позиції у Нью-Йорку та Неліпівці. Також є успішні біля Липців на Харківщині.
Водночас російські терористи просунулися біля Піщаного, Стельмахівки, Гірника, в Калинівці, Лісівці та Галицинівці.
"З приводу гарних новин, то очікуйте завтра офіційну інформацію", - анонсували аналітики.
- 5 вересня повідомлялось, що українським Силам оборони вдалось зупинити просування росіян на Покровському напрямку: за останні 6 днів окупанти не просунулись ані на метр. Про це заявив Головнокомандувач Олександр Сирський.
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