Сили оборони відновили позиції у Нью-Йорку на Донеччині, - DeepState

Про це DeepState пише у Telegram.

За інформацією OSINT-аналітиків, на Донеччині українські військові відновили позиції у Нью-Йорку та Неліпівці. Також є успішні біля Липців на Харківщині.

Водночас російські терористи просунулися біля Піщаного, Стельмахівки, Гірника, в Калинівці, Лісівці та Галицинівці.

"З приводу гарних новин, то очікуйте завтра офіційну інформацію", - анонсували аналітики.