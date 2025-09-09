Сили оборони вночі ліквідували 60 з 84 "шахедів"

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

У ніч на 9 вересня (із 19.00 8 вересня) противник атакував 84-ма ударними БПЛА типу Shahed, Гербера та безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – РФ., понад 50 із них – шахеди.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 60 ворожих БПЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 23 ударних БпЛА на 10 локаціях.