Сили оборони вночі ліквідували 60 з 84 "шахедів"
У ніч на 9 вересня Сили оборони України ліквідували 60 з 84 "шахедів", якими РФ атакувала Україну
Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.
У ніч на 9 вересня (із 19.00 8 вересня) противник атакував 84-ма ударними БПЛА типу Shahed, Гербера та безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – РФ., понад 50 із них – шахеди.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 60 ворожих БПЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання 23 ударних БпЛА на 10 локаціях.
- Російська терористична армія ввечері понеділка, 8 вересня, запустила на територію України ударні безпілотники. У Запоріжжі спалахнув приватний будинок, є поранена.
