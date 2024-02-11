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Війна з Росією: хроніка
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Сили оборони за добу ліквідували 12 танків, 16 артсистем і 930 військових армії РФ, - Генштаб

11 лютого, 2024 неділя
07:51
Війна з Росією втрати окупантів

Протягом минулої доби на фронті відбулося 98 бойових зіткнень. Українські захисники відбили низку атак росіян на семи напрямках фронту та ліквідували ще 930 окупантів

Про це йдеться у звіті Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.02.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 395 220 (+930)
  • танків ‒ 6406 (+12)
  • бойових броньованих машин ‒ 11 956 (+164) 
  • артилерійських систем – 9475 (+16) 
  • РСЗВ – 981 (+0) 
  • засобів ППО ‒ 666 (+0)
  • літаків – 332 (+0)
  • гелікоптерів – 325 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7257 (+22)
  • крилатих ракет ‒ 1881 (+0)
  • кораблів/катерів ‒ 24 (+0)
  • підводних човнів - 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 12 592 (+13)
  • спеціальної техніки ‒ 1513 (+1).

Ситуація на фронті: найбільше атак Сили оборони відбили на Авдіївському та Бахмутському напрямках

За даними Генштабу, на Волинському та Поліському напрямках, у зоні відповідальності ОСУВ "Північ", оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку, в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця", ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 6 атак противника в районах населених пунктів Терни, південно східніше Виїмка, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 14 атак противника в районах населених пунктів: Богданівка, Іванівське, Кліщіївка та Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку, в зоні відповідальності ОСУВ "Таврія", українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 23 атаки ворога в районах населених пунктів Новокалинове, Новобахмутівка, Авдіївка та ще 10 атак в районах Сєверного, Тоненького та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника в районах Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 35 атак.

На Шахтарському напрямку наші захисники відбили 2 атаки ворога в районі Водяного Донецької області.

На Запорізькому напрямку Силами оборони відбито 2 атаки противника західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку, в зоні відповідальності ОСУВ "Одеса", Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 2 безуспішні штурмові дії.

ЗСУ уразили пункт управління росіян: окупанти атакували з артилерії понад 100 населених пунктів України

Протягом минулої доби підрозділами ракетних військ нанесено ураження по 3 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 пункту управління, 2 артилерійських засобах та 1 РЛС противника.

Водночас ворог завдав 3 ракетних та 64 авіаційних ударів, здійснив 93 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів зазнали: Середина-Буда, Дружба Сумської області; Варварівка, Вільхуватка Харківської області; Терни, Новомихайлівка, Парасковіївка, Костянтинівка, Антонівка, Вугледар Донецької області; Мала Токмачка, Роботине Запорізької області; Червоний Маяк, Кринки Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

  • Нагадаємо, увечері 10 лютого російські терористи запустили "шахеди" з тимчасово окупованого Криму. Силам ППО вдалося знищити усі ударні безпілотники, які росіяни спрямували на Київ. У Миколаївській області поранено одну людину.
Теги:
російська армія
ЗСУ
окупанти
Вбиті росіяни
втрати окупантів
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