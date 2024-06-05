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Війна з Росією: хроніка
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Сили оборони за добу ліквідували 12 танків, 40 артсистем і 1280 військових армії РФ

5 червня, 2024 середа
07:29
Війна з Росією втрати окупантів

Протягом минулої доби на війні проти України російська окупаційна армія втратила на війні щонайменше 1280 військових, 12 танків і 40 артилерійських систем

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Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.06.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 513 700 (+1280) осіб,
  • танків ‒ 7806 (+12) од,
  • бойових броньованих машин - 15 036 (+16) од,
  • артилерійських систем – 13 385  (+40) од,
  • РСЗВ – 1092 (+0) од,
  • засобів ППО ‒ 830 (+3) од,
  • літаків – 357 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10 805 (+39) од,
  • крилатих ракет ‒ 2270 (+2) од,
  • кораблів/катерів ‒ 27 (+0) од,
  • підводних човнів - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 18 297 (+69) од,
  • спеціальної техніки ‒ 2223 (+12) од.
Теги:
Росія
російська армія
окупанти
втрати окупантів
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