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Сили оборони за добу ліквідували 12 танків, 40 артсистем і 1280 військових армії РФ
Протягом минулої доби на війні проти України російська окупаційна армія втратила на війні щонайменше 1280 військових, 12 танків і 40 артилерійських систем
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Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.06.24 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 513 700 (+1280) осіб,
- танків ‒ 7806 (+12) од,
- бойових броньованих машин - 15 036 (+16) од,
- артилерійських систем – 13 385 (+40) од,
- РСЗВ – 1092 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 830 (+3) од,
- літаків – 357 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10 805 (+39) од,
- крилатих ракет ‒ 2270 (+2) од,
- кораблів/катерів ‒ 27 (+0) од,
- підводних човнів - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 18 297 (+69) од,
- спеціальної техніки ‒ 2223 (+12) од.
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