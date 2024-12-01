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Сили оборони за добу на фронті знищили понад 1700 окупантів
Упродовж ще однієї доби на російсько-українському фронті армія окупантів втратила 1730 військових і низку одиниць своєї техніки
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Про це звітує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.12.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 742 130 (+1730) осіб,
- танків ‒ 9469 (+6) од,
- бойових броньованих машин ‒ 19 369 (+14) од,
- артилерійських систем – 20 923 (+14) од,
- РСЗВ – 1253 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1019 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19 803 (+11),
- крилаті ракети ‒ 2852 (+1),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 30 507 (+76) од,
- спеціальна техніка ‒ 3619 (+2) од.
Дані уточнюються.
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