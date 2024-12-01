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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Сили оборони за добу на фронті знищили понад 1700 окупантів

Сили оборони за добу на фронті знищили понад 1700 окупантів

Світлана Кравченко
1 грудня, 2024 неділя
07:31
Війна з Росією втрати окупантів

Упродовж ще однієї доби на російсько-українському фронті армія окупантів втратила 1730 військових і низку одиниць своєї техніки

Зміст

Про це звітує Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.12.24 орієнтовно склали:
  • особового складу ‒ близько 742 130 (+1730) осіб,
  • танків ‒ 9469 (+6) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 19 369 (+14) од,
  • артилерійських систем – 20 923 (+14) од,
  • РСЗВ – 1253 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1019 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19 803 (+11),
  • крилаті ракети ‒ 2852 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 30 507 (+76) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3619 (+2) од.
Дані уточнюються.
Теги:
Новини
російська армія
окупанти
втрати окупантів
Вбиті росіяни
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