Сили оборони за минулу добу ліквідували 920 окупантів і 13 артсистем РФ
За добу війни в Україні 30 вересня російська армія втратила 920 військових, а також 13 артилерійських систем і танк
Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 1.10.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1111480 (+920) осіб;
- танків – 11223 (+1) од;
- бойових броньованих машин – 23294 (+3) од;
- артилерійських систем – 33324 (+13) од;
- РСЗВ – 1505 (+0) од;
- засоби ППО – 1224 (+0) од;
- літаків – 427 (+0) од;
- гелікоптерів – 346 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 65552 (+249);
- крилаті ракети – 3790 (+0);
- кораблі / катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 63274 (+33);
- спеціальна техніка – 3979 (+0).
Дані уточнюються.
