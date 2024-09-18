Сили оборони зупинили контрнаступ РФ у Курській області, - представник комендатури ЗСУ Дмитрашківський
У середу, 18 вересня, стало відомо, що українські воїни зупинили наступ російських військ у Курській області
Про це у коментарі для AFP заявив представник комендатури ЗСУ Олексій Дмитрашківський, пише Barron's.
За словами представника комендатури, російські терористи намагались атакувати українські позиції з флангів. Проте воїни Сил оборони змогли зупинити контрнаступ РФ.
"Росіяни увійшли в один із населених пунктів. Вони почали бої за інший населений пункт, але це все", - йдеться у заяві представника ЗСУ.
На підконтрольній Україні частині Курщини залишається немала кількість цивільних росіян. Мова йде про цифру від 100 до 500 жителів у низці населених пунктів. Водночас тут не працюють аптеки та магазини. Їжу привозять із сусідньої Сумської області.
Внаслідок російських ударів по захоплених територіях Курщини загинули 23 цивільні.
- 1 вересня у ЗСУ повідомили, що жителі Курської області РФ скаржаться українським військовим, що Росія не дає цивільним евакуаційний коридор.
- МЗС України попросило ООН і Червоний Хрест долучитися до заходів гуманітарного реагування на Курщині. В ООН заявили, що для цього їм потрібен дозвіл Росії.
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