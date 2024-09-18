Сили оборони зупинили контрнаступ РФ у Курській області, - представник комендатури ЗСУ Дмитрашківський

Про це у коментарі для AFP заявив представник комендатури ЗСУ Олексій Дмитрашківський, пише Barron's.

За словами представника комендатури, російські терористи намагались атакувати українські позиції з флангів. Проте воїни Сил оборони змогли зупинити контрнаступ РФ.

"Росіяни увійшли в один із населених пунктів. Вони почали бої за інший населений пункт, але це все", - йдеться у заяві представника ЗСУ.

На підконтрольній Україні частині Курщини залишається немала кількість цивільних росіян. Мова йде про цифру від 100 до 500 жителів у низці населених пунктів. Водночас тут не працюють аптеки та магазини. Їжу привозять із сусідньої Сумської області.

Внаслідок російських ударів по захоплених територіях Курщини загинули 23 цивільні.