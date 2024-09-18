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Сили оборони зупинили контрнаступ РФ у Курській області, - представник комендатури ЗСУ Дмитрашківський

Влад Дідусь
18 вересня, 2024 середа
18:10
Війна з Росією Суджа, РФ, Курська область

У середу, 18 вересня, стало відомо, що українські воїни зупинили наступ російських військ у Курській області

Зміст

Про це у коментарі для AFP заявив представник комендатури ЗСУ Олексій Дмитрашківський, пише Barron's.

За словами представника комендатури, російські терористи намагались атакувати українські позиції з флангів. Проте воїни Сил оборони змогли зупинити контрнаступ РФ.

"Росіяни увійшли в один із населених пунктів. Вони почали бої за інший населений пункт, але це все", - йдеться у заяві представника ЗСУ.

На підконтрольній Україні частині Курщини залишається немала кількість цивільних росіян. Мова йде про цифру від 100 до 500 жителів у низці населених пунктів. Водночас тут не працюють аптеки та магазини. Їжу привозять із сусідньої Сумської області.

Внаслідок російських ударів по захоплених територіях Курщини загинули 23 цивільні. 

  • 1 вересня у ЗСУ повідомили, що жителі Курської області РФ скаржаться українським військовим, що Росія не дає цивільним евакуаційний коридор.
  • МЗС України попросило ООН і Червоний Хрест долучитися до заходів гуманітарного реагування на Курщині. В ООН заявили, що для цього їм потрібен дозвіл Росії.
Теги:
Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
Військові новини
Курськ
Суджа
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