Сили ППО вночі знищили 8 з 11 російських дронів
Упродовж ночі проти понеділка, 18 листопада, російські окупанти атакували Україну безпілотниками. Оборонцям неба вдалося знищити 8 ворожих дронів
Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.
Зазначається, що з 19:30 17 листопада і до ранку наступного дня росіяни атакували Сумщину двома балістичними ракетами "Іскандер-М" із Воронезької області та керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору Курщини.
Також із Курщини ворог випустив 11 ударних БПЛА типу Shahed та безпілотників невстановленого типу.
Загалом 8 ударних дронів було збито протиповітряною обороною у Полтавській, Харківській, Черкаській, Чернігівській та Київській областях. Ще три ворожих БПЛА - локаційно втрачено.
- Нагадаємо, увечері 17 листопада російська окупаційна армія запустила по території України ударні БПЛА типу "Шахед". А в Сумах у багатоповерхівку влучила ракета. Є загиблі, серед яких двоє дітей.
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