Сили ППО вночі знищили 8 з 11 російських дронів

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що з 19:30 17 листопада і до ранку наступного дня росіяни атакували Сумщину двома балістичними ракетами "Іскандер-М" із Воронезької області та керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору Курщини.

Також із Курщини ворог випустив 11 ударних БПЛА типу Shahed та безпілотників невстановленого типу.



Загалом 8 ударних дронів було збито протиповітряною обороною у Полтавській, Харківській, Черкаській, Чернігівській та Київській областях. Ще три ворожих БПЛА - локаційно втрачено.