Сили ППО за ніч знешкодили 84 з 112 ворожих дронів
У ніч на 4 вересня російська окупаційна армія атакувала Україну 112 ударними безпілотниками. Сили ППО збили 84 ворожі повітряні цілі
Про це інформують Повітряні сили.
Вказано, що росіяни атакували Україну із 19:30 3 вересня 112 ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – РФ., Гвардійське – ТОТ Криму.
До відбиття повітряного нападу залучали авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 09:00 попередньо відомо про збиття або подавлення 84 "шахедів" і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні та сході країни.
- Унаслідок російської атаки зафіксовано влучання 28 ударних БПЛА на 17 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях. Зокрема, на Харківщині 5 постраждалих, в Одесі гасили пожежу, на Київщині спрацювала ППО.
- Біла Церква
