Росія запустила ударні безпілотники по Україні: на Київщині спрацювала ППО
У середу ввечері, 3 вересня, російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники по території України
Про це повідомляють Повітряні сили.
Робота ППО на Київщині
О 20:47 Київська ОВА повідомила, що в повітряному просторі зафіксовано БПЛА. Сили протиповітряної оборони працюють по цілі.
Рух дронів
О 19:26 ворожий безпілотник зафіксували на півночі Харківщини курсом на Харків.
О 20:38 група ворожих дронів рухалась на півночі Чернігівщини у південно-західному напрямку.
О 21:19 ПС попередили про загрозу застосування ударних БПЛА Донецьку область.
О 21:27 декілька груп ворожих безпілотників зафіксували на Донеччині, зокрема в Покровському районі.
Новина доповнюватиметься...
