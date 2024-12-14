Сили ППО за ніч знищили 58 ворожих БПЛА, два повернулись у РФ
У ніч проти суботи, 14 грудня, російські окупанти завдали удару по Україні безпілотниками. Оборонцям неба вдалося знищити 58 зі 132 ворожих безпілотників
Про це інформує пресслужба Повітряних сил ЗСУ.
Зазначається, що росіяни запускали ударні БПЛА типу Shahed та безпілотники інших типів із районів міст Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел, Брянськ та Міллєрово, що у РФ.
Усього ворог застосував цієї ночі 132 безпілотники.
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.
Станом на 09:00 підтверджено збиття 58 ударних дронів у Чернігівській, Сумській, Київській, Полтавській, Черкаській, Вінницькій, Одеській, Миколаївській, Харківській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях.
Крім того, через активну протидію Сил оборони 72 ворожі безпілотники не досягли своїх цілей (локаційно втрачені), ще два - повернулись у Росію.
- У низці областей звечора 13 грудня працювала ППО. У Києві та області зафіксували падіння уламків, а на Черкащині - пошкодження ЛЕП. Детальніше про наслідки атаки читайте за посиланням.
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