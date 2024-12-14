Сили ППО за ніч знищили 58 ворожих БПЛА, два повернулись у РФ

Про це інформує пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що росіяни запускали ударні БПЛА типу Shahed та безпілотники інших типів із районів міст Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел, Брянськ та Міллєрово, що у РФ.

Усього ворог застосував цієї ночі 132 безпілотники.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 58 ударних дронів у Чернігівській, Сумській, Київській, Полтавській, Черкаській, Вінницькій, Одеській, Миколаївській, Харківській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях.

Крім того, через активну протидію Сил оборони 72 ворожі безпілотники не досягли своїх цілей (локаційно втрачені), ще два - повернулись у Росію.