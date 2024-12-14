Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Сили ППО за ніч знищили 58 ворожих БПЛА, два повернулись у РФ

Сили ППО за ніч знищили 58 ворожих БПЛА, два повернулись у РФ

Світлана Кравченко
14 грудня, 2024 субота
09:17
Війна з Росією ппо

У ніч проти суботи, 14 грудня, російські окупанти завдали удару по Україні безпілотниками. Оборонцям неба вдалося знищити 58 зі 132 ворожих безпілотників

Зміст

Про це інформує пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що росіяни запускали ударні БПЛА типу Shahed та безпілотники інших типів із районів міст Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел, Брянськ та Міллєрово, що у РФ.

Усього ворог застосував цієї ночі 132 безпілотники.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 58 ударних дронів у Чернігівській, Сумській, Київській, Полтавській, Черкаській, Вінницькій, Одеській, Миколаївській, Харківській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях. 

Крім того, через активну протидію Сил оборони 72 ворожі безпілотники не досягли своїх цілей (локаційно втрачені), ще два - повернулись у Росію.

  • У низці областей звечора 13 грудня працювала ППО. У Києві та області зафіксували падіння уламків, а на Черкащині - пошкодження ЛЕП. Детальніше про наслідки атаки читайте за посиланням.
     
Теги:
Новини
Україна
Росія
ППО
російська армія
ЗСУ
безпілотник
Читайте також:
Дональд Трамп
Автор Юлія Лаврук
13 грудня, 2024 п'ятниця
Трамп виступив "категорично проти" далекобійних ударів по території РФ, Білий дім відповів
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Автор Оксана Ліховід
13 грудня, 2024 п'ятниця
Згурець пояснив, чому росіяни без бою захопили укріпрайон біля Покровська
Автор Дар'я Тарасова
12 грудня, 2024 четвер
Через погрози оприлюднити фото гонщика: ексмедсестру Шумахера звинувачують у вимаганні 15 млн євро
  • USD 41.45
    Купівля 41.45
    Продаж 41.93
  • EUR
    Купівля 43.56
    Продаж 44.22
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
14 грудня
10:37
Успенський собор у Каневі
Тисячолітній Успенський собор у Каневі повернули у власність держави
10:24
Південна Корея
Парламент Південної Кореї з другої спроби оголосив імпічмент президенту
10:17
Росіяни атакували Білозерку на Херсонщині: пошкоджено будинки
10:15
Оновлено
ЗСУ уразили нафтобазу окупантів в Орловській області РФ: там сталася пожежа
10:02
OPINION
"Орешникова криза": Путіна попустило з "ядеркою"
09:54
Чорнобиль
14 грудня - День пам'яті про учасників ліквідації аварії на ЧАЕС. Що ще відомо про цей день та чому його називали одним з найнебезпечніших
09:47
Росія з КНДР
Підрозділи армії КНДР у Росії привели в стан готовності до штурмових дій на Курщині, - ГУР
09:25
Війна з Росією, ЗСУ
Минулої доби на фронті зафіксували 205 боєзіткнень: на Курахівському напрямку українські захисники відбили 27 атак
09:20
Ексклюзив
Покровськ
До 16 грудня з Покровська будуть намагатись примусово евакуювати всіх дітей, - журналістка Бірюкова
09:07
грузія
У Грузії розпочалися президентські вибори: біля парламенту зібралися протестувальники
08:46
окупанти примусове вивезення
Росіяни вивозять родини з ТОТ у санаторії до Білорусі: курує програмою РПЦ, - Спротив
08:33
санкції проти Росії
ЄС готує перші санкції проти Росії за дезінформацію та гібридну діяльність, - ЗМІ
08:16
Оновлено
нічна атака "шахедів"
Росія вночі атакувала Україну дронами: у Києві, на Київщині й Черкащині впали уламки
08:02
OPINION
блог Олеся Яхно
Поки що немає бачення післявоєнного світу
08:00
Аналітика
Крах Асада в Сирії як черговий провал Кремля: що це означає для України. Пояснюємо
07:45
Умєров: Україна веде переговори з Європою про оснащення і підготовку бригад стратегічного резерву
07:32
втрати окупантів
Два танки, 24 артсистеми і понад 1000 окупантів: що втратила армія РФ за добу війни на фронті
07:04
Огляд
Тоталітарна людина, дракони зі зміями та модні кросівки – 5 книг про сучасну міфологію
06:45
Еммануель Макрон
Макрон просуватиме питання миротворчої місії в Україні на саміті лідерів ЄС, - ЗМІ
06:28
Брав з підприємств гроші за дозволи на викиди забруднюючих речовин: посадовцю КМДА оголосили підозру
05:13
Ліки
З 2025 року усі аптеки повинні під'єднатися до програми "Доступні ліки", - Ляшко
03:58
Довженко-Центр
Найстарший датований 1919 роком: Німеччина передала Довженко-Центру 9 архівних фільмів, пов'язаних з Україною
03:26
Бельгія
Бельгія оголосила про збільшення групи військ швидкого реагування НАТО у 2025 році
02:51
Оновлено
"Успенівський мішок"
Можливе оточення ЗСУ біля Курахового: DeepState фіксує росіян в Успенівці та Веселому Гаю
02:33
Радбез ООН
Радбез ООН проведе засідання щодо України 16 грудня
01:44
Саломе Зурабішвілі
Парламент Грузії ухвалив законопроєкт, який позбавить президентку права на держохорону після каденції
01:02
Росія готується виводити війська з баз у Сирії – супутникові знімки
00:42
МАГАТЕ
Утретє менш ніж за місяць три українські АЕС знижували потужність під час масштабних атак, - МАГАТЕ
2024, п'ятниця
13 грудня
23:43
Криголам "Ноосфера" почав четвертий антарктичний сезон під синьо-жовтим прапором
23:05
Володимир Зеленський
Зеленський увів до складу Ставки Драпатого й Палісу
23:00
на фото: Хав'єр Мілей
Президент Аргентини Мілей отримав італійське громадянство під час візиту до Риму, - Reuters
22:59
Норвегія у 2025 році навчатиме українських пілотів і наземних спеціалістів F-16
22:46
Україна зацікавлена у повноправному членстві в альянсі JEF, - Зеленський
22:45
УБД
Україна впроваджує автоматичне надання статуту УБД
22:27
Україна заявила про готовність постачати Сирії зерно після припинення експорту в країну з РФ
22:23
Марк Рютте
"Не робімо Путіна обізнанішим": Рютте застеріг від публічного обговорення деталей угоди про мир в Україні
22:12
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Окупанти лізуть незліченною кількістю: наймасовіша атака за час війни та загроза для Курахового. Колонка Сергія Згурця
21:55
Еммануель Макрон
"Європейська мрія Грузії не повинна бути придушена": Макрон напередодні річниці присвоєння Тбілісі статусу кандидата на вступ до ЄС
21:51
ЗСУ
Понад 2 тис. воїнів ЗСУ отруїлись хімречовинами РФ за час повномасштабної війни
21:27
Дональд Трамп і Джо Байден
Команда Трампа обговорює з Білим домом і українськими чиновниками завершення війни, - NBC
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV