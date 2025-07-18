Сили ППО збили 11 із 35 БПЛА, якими РФ атакувала Україну

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що ворог запускав дрони із напрямків: Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ.(29 із них – "шахеди").

Основним напрямком удару були прифронтові території на сході країни.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"За попередніми даними станом на 08:30 протиповітряною обороною збито 11 ворожих БПЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі та сході країни. Крім того, 6 дронів-імітаторів – локаційно втрачені/подавлені РЕБ", - зазначили у Повітряних силах.

Там додали, що зафіксовано влучання 18 БПЛА у 5 локаціях, а падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.