Сили ППО збили 11 із 35 БПЛА, якими РФ атакувала Україну
У ніч на 18 липня російська окупаційна армія застосувала для атаки на Україну 35 ударних БПЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів. Оборонці українського неба знищили 11 дронів ворога
Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.
Зазначається, що ворог запускав дрони із напрямків: Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ.(29 із них – "шахеди").
Основним напрямком удару були прифронтові території на сході країни.
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
"За попередніми даними станом на 08:30 протиповітряною обороною збито 11 ворожих БПЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі та сході країни. Крім того, 6 дронів-імітаторів – локаційно втрачені/подавлені РЕБ", - зазначили у Повітряних силах.
Там додали, що зафіксовано влучання 18 БПЛА у 5 локаціях, а падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.
- У четвер ввечері, 17 липня, російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники по території України. Пізніше стало відомо про пуски керованих авіаційних бомб. У кількох регіонах є загиблі й поранені.
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