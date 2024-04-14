Сили ППО збили 2 ракети, що летіли на Одещину
Ввечері 14 квітня українські Сили протиповітряної оборони збили над Чорним морем дві ворожі ракети, які летіли в бік Одещини
Про це повідомили Сили оборони півдня України.
Військові повідомляють, що це був черговий точковий ракетний удар по півдню України.
Росіяни атакували Одещину з акваторії Чорного моря з літака тактичної авіації.
Але Сили ППО знищили над Чорним морем 2 керовані авіаційні ракети Х-59.
Фото: t.me/SJTF_Odes
- У ніч проти 14 квітня російська окупаційна армія намагалася атакувати територію України 10 безпілотниками. Українська ППО знищила всі БПЛА.
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