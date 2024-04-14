Українська ППО збила вночі усі 10 "шахедів"
У ніч проти 14 квітня російська окупаційна армія намагалася атакувати територію України 10 безпілотниками. Українська ППО знищила всі БПЛА
Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.
За його словами, російські окупанти атакували 10 ударними БПЛА типу "Shahed-131/136" із Курської області РФ, а також чотирма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 з окупованої Донеччини.
"Усі "шахеди" збито на Харківщині зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України", - відзвітував Олещук.
Фото: https://t.me/ComAFUA
- Надання Україні західних засобів протиповітряної оборони стане критично важливим елементом здатності України відстояти свою оборонну промисловість.
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