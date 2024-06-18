Сили ППО збили вночі 10 "шахедів", є наслідки

Про це повідомив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

"Противник атакував десятьма ударними БПЛА типу "Shahed-131/136" з району Приморсько-Ахтарськ (РФ), - повідомив він.

Мобільні вогневі групи Сил оборони України та зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил усі "шахеди" збили у Запорізькій та Дніпропетровській областях.

ДніпроОВА повідомила, що у Дніпровському районі підрозділ ПвК "Схід" знищив ворожий шахед.

"Але російська атака не минулася без наслідків. Пошкоджені 3 приватні будинки та 2 авто. Сталася пожежа, яку оперативно загасили", - написав очільник ОВА Сергій Лисак.