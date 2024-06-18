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Сили ППО збили вночі 10 "шахедів", є наслідки

18 червня, 2024 вiвторок
07:33
Війна з Росією ППО, обстріл, ЗСУ

Вночі на 18 червня російські окупанти запускали ударні дрони на територію України з південного напрямку. Сили оборони збили 10 "шахедів"

Зміст

Про це повідомив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

"Противник атакував десятьма ударними БПЛА типу "Shahed-131/136" з району Приморсько-Ахтарськ (РФ), - повідомив він.

Мобільні вогневі групи Сил оборони України та зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил усі "шахеди" збили у Запорізькій та Дніпропетровській областях.

ДніпроОВА повідомила, що у Дніпровському районі підрозділ ПвК "Схід" знищив ворожий шахед.

"Але російська атака не минулася без наслідків. Пошкоджені 3 приватні будинки та 2 авто. Сталася пожежа, яку оперативно загасили", - написав очільник ОВА Сергій Лисак.

Теги:
Україна
Росія
російська армія
Дніпропетровщина
безпілотник
Запорізька область
Військові новини
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