Сили ППО знешкодили 69 із 82 російських БПЛА

Про це повідомляють Повітряні сили.



Росія атакувала Україну 82 ударними дронами типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ в РФ, близько 50 із них – ударні БПЛА.

Під час відбиття атаки працювала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09:00, протиповітряною обороною знешкоджено 69 ворожих безпілотників різних типів на півночі, сході та півдні країни.

Зафіксовано влучання 13 ударних БПЛА на семи локаціях, а також падіння уламків на двох локаціях.

Атака триває, у повітряному просторі є декілька ворожих БПЛА.