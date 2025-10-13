Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Сили ППО знешкодили 69 із 82 російських БПЛА

Сили ППО знешкодили 69 із 82 російських БПЛА

Вікторія Литвин
13 жовтня, 2025 понедiлок
09:46
Війна з Росією сили ППО

У ніч на 13 жовтня ворог атакував Україну 82 ударними БПЛА з кількох напрямків

Про це повідомляють Повітряні сили.

Росія атакувала Україну 82 ударними дронами типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ в РФ, близько 50 із них – ударні БПЛА.

Під час відбиття атаки працювала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09:00, протиповітряною обороною знешкоджено 69 ворожих безпілотників різних типів на півночі, сході та півдні країни.

Зафіксовано влучання 13 ударних БПЛА на семи локаціях, а також падіння уламків на двох локаціях.

Атака триває, у повітряному просторі є декілька ворожих БПЛА. 

  • 12 жовтня російська загарбницька армія запускала по Україні ударні безпілотники.

 

 

ЗАЕС
Автор Марина Клюєва
12 жовтня, 2025 неділя
Росіяни хотіли на 7 жовтня зробити подарунок Путіну у вигляді Запорізької АЕС, підключеної до російської енергосистеми, - експерт Омельченко
Автор Юрій Мартинович
12 жовтня, 2025 неділя
Початок українського флоту на Чорному морі: 108 років тому міноносець "Завидний" підняв синьо-жовтий стяг
Нова північнокорейська міжконтинентальна ракета "Хвасон-20"
Автор Марія Музиченко
12 жовтня, 2025 неділя
Кім Чен Ин продемонстрував Медведєву ракету, яка нібито може досягнути США
