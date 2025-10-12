РФ запустила по Україні ударні дрони вдень 12 жовтня: у Чернігові є прильоти, постраждало 5 людей
Вдень у неділю, 12 жовтня 2025 року, російська загарбницька армія запустила по Україні ударні безпілотники
Про це повідомили Повітряні сили ЗС України.
Напрямки руху
О 12:17 БПЛА рухались на Суми з півночі.
Оновлення щодо руху дронів станом на 12:20:
- БПЛА в центрі Чернігівщини, курсом на південь;
- БПЛА на півдні Кіровоградщини, курсом на захід.
О 13:03 дрони зафіксували в центрі Сумщини, курсом на н.п. Миколаївка.
О 13:46 безпілотники рухались в напрямку Харкова з півночі. За хвилину дрони помітили на схід від Сум, курсом на північ.
О 14:04 дрони помітили на сході Чернігівщини та заході Сумщини, курсом на південь.
О 14:05 БПЛА фіксували західніше Харкова, курсом на південь.
О 14:14 ворожі безпілотники помітили на схід від Харкова, курсом на південно-західний напрямок.
О 14:28 БПЛА прямували на Чернігів зі сходу та заходу.
О 14:30 дрони рухались на Запоріжжя з півдня.
Прильоти у Чернігові
Начальник Чернігівської міської військової адміністрації, полковник запасу ЗСУ Дмитро Брижинський поінформував, що близько 15:00 місто атакували російські ударні дрони. Є поранені.
"Зафіксовано 2 вибухи. В результаті атаки постраждали 3 людини", - заявив він о 15:01.
"Унаслідок атаки постраждало 5 людей. Одна людина в тяжкому стані, її госпіталізовано", - додав пізніше Брижинський.
Новина доповнюється...
- У ніч на неділю, 12 жовтня, російські загарбницькі війська атакували об'єкти енергетичної та газотранспортної інфраструктури України. Пошкодження фіксують в трьох областях.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.3 Купівля 41.3Продаж 41.8
- EUR Купівля 47.85Продаж 48.58
- Актуальне
- Важливе