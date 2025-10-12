РФ запустила по Україні ударні дрони вдень 12 жовтня: у Чернігові є прильоти, постраждало 5 людей

Про це повідомили Повітряні сили ЗС України.

Напрямки руху

О 12:17 БПЛА рухались на Суми з півночі.

Оновлення щодо руху дронів станом на 12:20:

БПЛА в центрі Чернігівщини, курсом на південь;

БПЛА на півдні Кіровоградщини, курсом на захід.

О 13:03 дрони зафіксували в центрі Сумщини, курсом на н.п. Миколаївка.

О 13:46 безпілотники рухались в напрямку Харкова з півночі. За хвилину дрони помітили на схід від Сум, курсом на північ.

О 14:04 дрони помітили на сході Чернігівщини та заході Сумщини, курсом на південь.

О 14:05 БПЛА фіксували західніше Харкова, курсом на південь.

О 14:14 ворожі безпілотники помітили на схід від Харкова, курсом на південно-західний напрямок.

О 14:28 БПЛА прямували на Чернігів зі сходу та заходу.

О 14:30 дрони рухались на Запоріжжя з півдня.

Прильоти у Чернігові

Начальник Чернігівської міської військової адміністрації, полковник запасу ЗСУ Дмитро Брижинський поінформував, що близько 15:00 місто атакували російські ударні дрони. Є поранені.

"Зафіксовано 2 вибухи. В результаті атаки постраждали 3 людини", - заявив він о 15:01.

"Унаслідок атаки постраждало 5 людей. Одна людина в тяжкому стані, її госпіталізовано", - додав пізніше Брижинський.

Новина доповнюється...