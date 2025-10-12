РФ вночі атакувала об'єкти енергетичної та газотранспортної інфраструктури України

Про це інформує Міненерго.

"Цієї ночі ворог знову атакував об'єкти енергетичної та газотранспортної інфраструктури України. Пошкоджень зазнали об'єкти енергетики Донеччини, Одещини та Чернігівщини", - йдеться у повідомленні.

Наразі на місцях працюють рятувальники ДСНС та енергетики, аби якнайшвидше стабілізувати ситуацію з електропостачанням.

"Міністерство енергетики дякує енергетикам та рятувальникам, які попри всі ризики для власного життя, продовжують виконувати свою роботу та забезпечують функціонування енергосистеми", - наголосили у відомстві.