РФ вночі атакувала об'єкти енергетичної та газотранспортної інфраструктури України
У ніч на неділю, 12 жовтня, російські загарбницькі війська атакували об'єкти енергетичної та газотранспортної інфраструктури України. Пошкодження фіксують в трьох областях
Про це інформує Міненерго.
"Цієї ночі ворог знову атакував об'єкти енергетичної та газотранспортної інфраструктури України. Пошкоджень зазнали об'єкти енергетики Донеччини, Одещини та Чернігівщини", - йдеться у повідомленні.
Наразі на місцях працюють рятувальники ДСНС та енергетики, аби якнайшвидше стабілізувати ситуацію з електропостачанням.
"Міністерство енергетики дякує енергетикам та рятувальникам, які попри всі ризики для власного життя, продовжують виконувати свою роботу та забезпечують функціонування енергосистеми", - наголосили у відомстві.
- У суботу ввечері, 11 жовтня, російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники по території України. На Дніпровщині сталося займання на одному з об'єктів інфраструктури. На Харківщині окупанти поцілили по будівлі навчального закладу в місті Чугуїв, 5 людей поранено.
