Сили ППО знешкодили 89 зі 112 БПЛА, якими РФ атакувала Україну
У ніч на 7 серпня російська окупаційна армія застосувала для атаки на Україну 112 ударних БПЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів. Оборонці українського неба знешкодили 89 ворожих дронів
Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.
Зазначається, що ворог здійснював запуски безпілотників із напрямків: Курськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ., Чауда, Гвардійське – ТОТ Криму.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
"За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 89 ворожих БПЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, сході та в центрі країни", - зазначили у Повітряних силах.
Там додали, що зафіксовано влучання 23 БПЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.
- Увечері 6 серпня російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники по території України. На Сумщині поранено чоловіка, у Дніпрі постраждали чотири людини.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.26 Купівля 41.26Продаж 41.78
- EUR Купівля 48.04Продаж 48.76
- Актуальне
- Важливе