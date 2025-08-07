Сили ППО знешкодили 89 зі 112 БПЛА, якими РФ атакувала Україну

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що ворог здійснював запуски безпілотників із напрямків: Курськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ., Чауда, Гвардійське – ТОТ Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 89 ворожих БПЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, сході та в центрі країни", - зазначили у Повітряних силах.

Там додали, що зафіксовано влучання 23 БПЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.