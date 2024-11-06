Сили ППО знищили вночі 38 "шахедів"

Про це повідомляють Повітряні сили.

Увечері 5 листопада ворог завдав удару по Одещині двома керованими авіаційними ракетами Х-59 та Х-31П з акваторії Чорного моря, а також випустив по Україні 63 ударних БПЛА типу Shahed та безпілотники невстановленого типу.

Станом на 07:30 підтверджено збиття 38-ми ворожих БПЛА в Одеській, Миколаївській, Київській, Сумській, Кіровоградській, Житомирській, Черкаській, Чернігівській та Запорізькій областях.

"20 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, ще два – в повітряному просторі України. Бойова робота триває!" - йдеться у повідомленні.