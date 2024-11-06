Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Сили ППО знищили вночі 38 "шахедів"

Сили ППО знищили вночі 38 "шахедів"

Катерина Єсікова
6 листопада, 2024 середа
07:39
Війна з Росією ППО

Уночі 6 листопада російська окупаційна армія атакувала Україну ударними безпілотниками. Українська ППО збила у небі 38 "шахедів"

Зміст

Про це повідомляють Повітряні сили.

Увечері 5 листопада ворог завдав удару по Одещині двома керованими авіаційними ракетами Х-59 та Х-31П з акваторії Чорного моря, а також випустив по Україні 63 ударних БПЛА типу Shahed та безпілотники невстановленого типу.

Станом на 07:30 підтверджено збиття 38-ми ворожих БПЛА в Одеській, Миколаївській, Київській, Сумській, Кіровоградській, Житомирській, Черкаській, Чернігівській та Запорізькій областях.

"20 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, ще два – в повітряному просторі України. Бойова робота триває!" - йдеться у повідомленні.

  • Уночі 6 листопада російська окупаційна армія запустила "шахеди" по Україні. У Київській області працювали сили ППО по ворожих цілях.
Теги:
Новини
ППО
російська армія
ЗСУ
безпілотник
Військові новини
Читайте також:
Київ осінь погода
Автор Катерина Єсікова
4 листопада, 2024 понедiлок
Наталка Діденко розповіла, коли в Україні очікувати потепління
Камала Гарріс
Автор Марина Клюєва
3 листопада, 2024 неділя
"У багатьох сенсах Гарріс - це енігма": експосол у США Шамшур
Наталія Поклонська
Автор Анатолій Буряк
3 листопада, 2024 неділя
Очільник РПЦ Гундяєв звинуватив експрокурорку окупованого Криму Поклонську в зневазі до "цінностей руского міра": що сталося
  • USD 41.26
    Купівля 41.26
    Продаж 41.7
  • EUR
    Купівля 44.91
    Продаж 45.53
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
6 листопада
07:48
Оновлено
нічна атака "шахедів"
РФ атакує Україну ударними БПЛА: на Київщині працювала ППО
07:46
Оновлено
конгрес США
Республіканська партія здобула більшість у Сенаті США, - АР
07:32
втрати окупантів
Два десятки артсистем, 6 танків і 1250 окупантів: втрати армії РФ за добу на фронті
07:29
Дональд Трамп та Камала Гарріс, дебати
Найдорожчі вибори США: FT підрахувало, скільки витратили кандидати на президентські перегони
07:18
Майк Джонсон
Спікера Джонсона переобрали до Палати представників США
07:17
Оновлено
обстріл Запоріжжя
Удар по Запоріжжю 5 листопада: кількість загиблих зросла до 7, постраждали 25 людей
07:15
Live
вибори у США
Вибори в США: американці обирають 47-го президента. Текстовий онлайн
06:41
Оновлено
Україна Польща
Віцепрем'єр Польщі Гавковський заявив, що Зеленський намагається втягнути його країну у війну. МЗС України відреагувало
05:55
Анонс
Рафінья, Барселона, Ліга чемпіонів
Ліга чемпіонів: розклад матчів і трансляцій 6 листопада
04:45
Анонс
Тарас Степаненко, Шахтар, Ліга чемпіонів
"Шахтар" - "Янг Бойз": де та коли дивитись матч українців у Лізі чемпіонів
03:59
Наслідки російської агресії, Харківщина
DeepState: у росіян є просування на Донеччині та Харківщині
02:49
Володимир Зеленський у Верховній Раді
Зеленський анонсував заміни й призначення послів та розповів про роботу над Планом внутрішнього посилення України
01:38
Оновлено
Камала Гарріс і Дональд Трамп, вибори у США
Вибори у США: Edison Research опублікували перші результати екзитполів
01:21
Дональд Трамп
Трамп заявив про "масове шахрайство" у Пенсильванії, поліція прокоментувала
00:56
Війна з Росією, ЗСУ
На фронті відбулося 131 бойове зіткнення: найважче на Курахівському напрямку
00:31
Мілан, Ліга чемпіонів
"Мілан" кращий за "Реал", розгроми "Ман Сіті" та "Баєра" в Лізі чемпіонів. Результати всіх матчів 5 листопада
2024, вiвторок
5 листопада
23:10
Ексклюзив
Володимир Зеленський і Дональд Трамп
На виборах 2019 року в Україні лунали заяви про перемир'я та компроміс з Росією, подібні до заяв Трампа, але тоді українці їх підтримали, - Портников
23:00
ФБР
У США створили командний пункт для моніторингу загроз під час виборів президента
23:00
Ексклюзив
Конгрес США
"Майбутнє світу вирішуватимуть кілька сотень або тисяч голосів": Мирослава Гонгадзе оцінила темпи підрахунку на виборах у США
22:59
Пресреліз
Час формувати стратегію майбутнього: у Києві відбувся Восьмий Український Жіночий Конгрес
22:36
Ексклюзив
Володимир Зеленський і Камала Гарріс
"Чимало питань": політолог Рейтерович прокоментував перспективи підтримки України в разі перемоги Гарріс на виборах
22:28
Окупанти, кримінал, росіяни
На Харківщині окупанти атакують піхотою та накопичують техніку, - ОТУ
22:08
вибори в США
У кількох штатах повідомили про замінування виборчих дільниць, розвідка США перевіряє російську поштову скриньку
21:42
Дональд Трамп та Меланія Трамп під час голосування на виборах США
Трамп заявив, що визнає свій програш, якщо "вибори будуть чесними"
21:16
дрова для шкіл Меденицької громади
Зеленський не підпише законопроєкт "про дрова", - радник президента
21:13
Ексклюзив
Вибори Президента США
Росіяни роблять ставку на хаос: експерт-міжнародник Краєв про вибори в США
21:13
Ексклюзив
вибори у США
"Більше схоже на дискотеку, ніж на вибори": журналістка Еспресо з дільниці у Філадельфії про процес голосування
20:51
Дмитро Лубінець
РФ погодила візит турецького омбудсмена до місць, де утримують українських військовополонених, - Лубінець
20:39
Ексклюзив
солдати США
Переведення Нацгвардії США в готовність – дії на випередження, - офіційний спостерігач на виборах Юрчишин
20:20
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Російські окупанти сконцентрувались на захопленні Курахового. Колонка Сергія Згурця
20:08
Ексклюзив
Камала Гарріс
Команда Гарріс визнає результати виборів, якщо Трамп переможе, - заступниця директора з питань урядових відносин Razom for Ukraine Барчук
20:01
OPINION
Про нових нас
19:55
окупанти, орки
Росіяни розстріляли шістьох полонених бійців ЗСУ на Покровському напрямку
19:51
Ексклюзив
вибори у США
Дуже висока явка виборців, це досить нетипово: кореспондентка Голосу Америки про день виборів у США
19:43
PR
Роман Анзін
Держава і бізнес мають стати партнерами у повоєнній відбудові України, — Анзін
19:32
Картка єВідновлення
Українцям пояснили, як змінити реквізити картки єВідновлення
19:14
Дональд Трамп
Трамп проголосував у Флориді та заявив, що "впевнений у своїй перемозі"
19:11
Андрій Лунін і Джуд Беллінгем, Реал
Ліга чемпіонів: розклад матчів і трансляцій 5 листопада
18:58
Ексклюзив
танки Абрамс
Танків Abrams для проведення наступальних операцій ЗСУ слід очікувати впродовж декількох місяців, - Defense Express
18:54
швидка
РФ атакувала Очаків на Миколаївщині: поранено жінку й дитину
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV