Сили ППО знищили ворожу ракету над Сумщиною
У неділю, 14 липня, українські Сили протиповітряної оборони збили над Сумською областю ворожу крилату ракету
Про це повідомляє пресслужба Сумської ОВА.
"Сьогодні, 14 липня, у небі над Сумщиною силами протиповітряної оборони області знищено ворожу крилату ракету", - йдеться у повідомленні.
- Уранці суботи, 13 липня, у Дніпрі місцеві повідомили про звуки вибухів. Росіяни запустили розвідувальний дрон, який в області знищили українські оборонці неба.
- Цієї ночі російські війська запустили для атаки на Україну свої ударні безпілотники. Українським оборонцям неба вдалося знищити 4 ворожих "шахеди".
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